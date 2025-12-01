بالصور- البابا لاوون الرابع عشر عند ضريح القديس شربل.. صلاة وخشوع

في محطته الاولى في يومه الثاني في زار دير عنايا – ضريح القديس شربل حيث جثا أمام الضريح وتلا صلاة خاصة.

وكانت الدوائر الفاتيكانية المختصّة قد نشرت النصّ الكامل للصلاة التي تلاها الحبر الأعظم باللغة أمام ضريح القديس شربل في دير مار مارون – عنايا.

وفي ما يلي نصّ هذه الصلاة، مترجَمًا إلى :

، يا مَن منحتَ القديس شربل،

حارس الصمت في حياة الخفاء،

أن يستنير بنور الحقيقة

ليتأمّل أعماقَ محبتك،

هَبْ لنا، نحن السائرين على مثاله،

أن نخوض في برّية هذا العالم

جهادَ الإيمان الحسن،

وأن نسير بفرح

على خطى ابنك .

ليدلّنا خادمك،

الذي عاش في سرّ الصلاة

وغلب التجارب

بأسلحة التوبة،

على عظمة رحمتك،

وليعلّمْنا صمتَ الكلمات

وقوّةَ الأفعال التي تفتح القلوب.

ليستمدَّ لنا من يسوع المسيح،

الذي حرّرنا من كلّ شرّ،

صحّةَ الجسد والروح،

وليَشْفَعْ فينا على الدوام،

حتى يكون لنا نصيب

مع القديسين في الملكوت الأبدي.

لك المجد والتسبيح،

أيها الآب والابن والروح ، آمين.