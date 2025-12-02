"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)

يختتم البابا لاوون الرابع عشر اليوم زيارته التاريخية ، بعدما كانت له محطات بارزة مليئة بالإيمان والرجاء.



وفي محطته الأولى من اليوم الثالث والأخير من زيارته لبنان، زار البابا لاوون الرابع عشر مستشفى دير الصليب حيث انطلق موكبه من السفارة البابوية إلى جل الديب.



ورحّبت رئيسة جمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف بالبابا لاوون الرابع عشر قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم". ولدى وصوله توجه البابا إلى القاعة الداخلية على وقع نشيد خاص بالمناسبة بعنوان "أملنا"، أنشدته جوقة ذخائر أبونا يعقوب المؤلفة من مرضى المستشفى، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع المايسترو إيلي العليا، مع الميكساج والماسترينغ بواسطة إيلي فقيه.ورحّبت رئيسة جمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف بالبابا لاوون الرابع عشر قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم".





وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة؟ كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".



وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".



وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين". وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة؟ كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين".



Advertisement

وفي كلمته، أشاد البابا بمؤسسة المستشفى التي أسسها الطوباوي أبونا يعقوب، مؤكداً أن راهبات الصليب يواصلن عملهن ويقدمن خدمة ثمينة. ط وفي كلمته،

وقال: "أود أن أحييكم تحية مودة وأؤكد لكم أنكم في قلبي وصلاتي". وأضاف مخاطبًا الراهبات: "شكرًا لكنّ على الرسالة التي تحملنها بفرح وتفان".



كما أعرب عن سعادته بلقاء المرضى ومن يعتني بهم، مشيرًا إلى أن هذه كانت رغبته لأن يسكن هنا فيكم أنتم المرضى ومن يعتني بكم.

وقدّمت الأم ماري مخلوف للبابا لاوون الرابع عشر هدية، كناية عن أيقونة الطوباوي أبونا يعقوب.

وكانت شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم توافد مئات المؤمنين من مختلف القرى والبلدات المتنية إلى الأوتوستراد الساحلي وساحة جل الديب، تمهيدًا لصعودهم إلى بقنايا لاستقبال موكب البابا لاوون الرابع عشر أثناء توجهه إلى مستشفى دير الصليب للأمراض النفسية والعقلية، وسط تدابير أمنية مشددة وقطع للطرق التي يمر بها الموكب. المواطنون يتوافدون باكراً إلى جلّ الديب وبقنايا بانتظار مرور موكب البابا لاوون الرابع عشر في محطته الأولى لليوم الثالث من زيارته للبنان#lebanon24 pic.twitter.com/IFfPYrsfxm — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 2, 2025 لحظة مغادرة موكب البابا لاوون الرابع عشر مستشفى دير راهبات الصليب في جل الديب#lebanon24 pic.twitter.com/XJEAB3Wj4X — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 2, 2025

وبعدما زار مقراً للأطفال الذين يحتاجون عناية خاصة في الدير أيضاً لمدة 20 دقيقة بعيداً من الإعلام، غادر البابا لاوون جل الديب متجهاً نحو مرفأ حيث كان في استقباله رئيس الحكومة نواف سلام.

وقال سلام إن زيارة البابا إلى المرفأ تمثل وقفة للعدالة لأهالي الضحايا وهي عدالة لبيروت ولكل لبنان.

وعلى الفور، صلّى الحبر الأعظم في موقع انفجار مرفأ بيروت صلاة صامتة ثم وضع إكليلا من الزهر وأضاء شمعة، وبعدها صافح أهالي شهداء الانفجار.

البابا لاوون الرابع عشر تلا صلاة صامتة أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 شهيدًا وضحية في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب#lebanon24 pic.twitter.com/In0Mafu2Me — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 2, 2025

وانتقل البابا لاوون من المرفأ الى الواجهة البحرية لبيروت حيث ترأس القداس الالهي الذي شارك فيه أكثر من 120 ألف شخص.

وشارك في القداس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، وعقيلته السيدة رندا ، رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطاركة ومطارنة، الرئيس ميشال سليمان وعقيلته السيدة وفاء، السفير البابوي باولو بورجيا ، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السييدة نورا ، رئيس المردة سليمان فرنجية، رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ، النائبة ستريدا جعجع ووزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات رسمية وروحية ووفد من الكرسي الرسولي وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية .

ووصل البابا لاوون إلى الواجهة البحرية لبيروت مستقلّاً "الباباموبيلي" برفقة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ويبارك الحشود.

وعند بدء القداس الإلهي، كانت كلمة للبطريرك يوسف العبسي توجه فيها للبابا لاوون قائلاً: "ترسلون رسالة أمل ونحن على ثقة انكم ستواصلون جهودكم وصلاتكم لنصل الى السلام ليبقى ابناؤنا في ارضهم".



وأضاف: "المسيح قال لبطرس انت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي واليوم انتم خليفته وتمكنتم من توحيد ابنائه في هذا الشرق".



وشدد العبسي على أن "الجموع التي تصلي معكم اليوم هم أبناء الكنائس الشرقية الغالية على قلبكم".

وفي مستهل كلمته، توجّه البابا إلى اللبنانيين قائلاً: "يا شعب ، أدعوكم إلى أن تحافظوا على روح التسبيح والامتنان"، معتبرًا أن الإيمان المتجذّر في العائلات هو مصدر قوة يرافق البلاد رغم جراحها.



وأثنى البابا على جمال لبنان الطبيعي والإنساني، قائلاً إن "الرب عطّر ملابسكم برائحة هذه الأرض"، لكنه لم يُخفِ أثر الأزمات المتراكمة على البلاد، مشيرًا إلى أنّ هذا الجمال "مُزيّن بالفقر والجروح والعنف والاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية".

وأضاف: "في بعض الأحيان، تحت وطأة صعوبات الحياة، نميل إلى الاستسلام بدل الشكر"، داعيًا إلى التمسّك بالإيمان وعدم الخضوع لمنطق العنف. وشدد على أنّ اللبنانيين "مدعوون إلى تغيير في القلوب والتثبّت في أمل الإيمان". وأثنى البابا على جمال لبنان الطبيعي والإنساني، قائلاً إن "الرب عطّر ملابسكم برائحة هذه الأرض"، لكنه لم يُخفِ أثر الأزمات المتراكمة على البلاد، مشيرًا إلى أنّ هذا الجمال "مُزيّن بالفقر والجروح والعنف والاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية".

وشدد على أن الطريق لتحقيق السلام في لبنان يمر بنزع السلاح من القلوب وتجاوز الخلافات العرقية والسياسية حتى ينتصر السلم والعدل.



كما أكّد البابا أنّ لبنان مدعوّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى معرفة هويته الحقيقية، قائلاً: "علينا جميعًا مضافرة الجهود لتعرف هذه الأرض هويتها"، ومخاطبًا اللبنانيين بالقول: "لبنان، انهض… وكن علامة للسلام في كل المشرق".



وفي رسالة روحية جامعة، ختم البابا كلامه بالتعبير عن قربه ومحبتِه قائلاً: "أصلي من أجلكم، ولكي تكون هذه الأرض اللبنانية مليئة بحب ، ومعه تحافظ على الأمل الذي لا ينتهي".

هنا للإطلاع على عظة البابا كاملة إضغط

وبعد المناولة، ألقى البطريرك الراعي كلمة توجه فيها للبابا لاوون الرابع عشر قال فيها: "نشكرك لمحبتك تجاهنا وتشجيعكم للشبان".

وأضاف: "لترافقكم سيدة لبنان وشكرا لما انت عليه ولحبك الأبوي". وأضاف: "لترافقكم سيدة لبنان وشكرا لما انت عليه ولحبك الأبوي".



وقدّم الراعي هدية للبابا لاوون هدية وهي كأس القربان.

وكانت كلمة ختامية للبابا لاوون الرابع عشر من الواجهة البحرية لبيروت في ختام زيارته للبنان دعا فيها اللبنانيين كي يكونوا شهوداً على السلام في وهو بحاجة للمصالحة والسلام.

وطلب البابا لاوون من المجتمع الدولي دعم لبنان قائلاً: "اسمعوا صوت الشعب الذي يطالب بالسلام".



وقال: "أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة".

بعد القداس يتوجه الحبر الاعظم الى المطار حيث ستقام له مراسم الوداع الرسمي على ان يغادر الى روما في تمام الساعة 13,15.