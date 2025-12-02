في اليوم الأخير من زيارته لبنان... البابا لاوون زار "دير الصليب" ويتجه نحو المرفأ (فيديو وصور)

يختتم البابا لاوون الرابع عشر اليوم زيارته التاريخية ، بعدما كانت له محطات بارزة مليئة بالإيمان والرجاء.



وفي محطته الأولى الثالث والأخير من زيارته لبنان، زار البابا لاوون الرابع عشر مستشفى دير حيث انطلق موكبه من السفارة البابوية إلى جل الديب.



ورحّبت رئيسة جمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف بالبابا لاوون الرابع عشر قائلة: "تؤكدون بزيارتكم ان هؤلاء المرضى هم محبوبون من الله ولهم مكانة عزيزة في قلبه وقلبكم". ولدى وصوله توجه البابا إلى القاعة الداخلية على وقع نشيد خاص بالمناسبة بعنوان "أملنا"، أنشدته جوقة ذخائر أبونا يعقوب المؤلفة من مرضى المستشفى، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع المايسترو ، مع الميكساج والماسترينغ بواسطة إيلي فقيه.





وتساءلت الأم مخلوف التي لم تفارق الدموع عينيها خلال إلقائها الكلمة أمام الحبر الأعظم: "كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار ؟ كيف تستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرع الأبواب".



وأضافت: "نصلي معكم بعرس إعلان أبونا يعقوب قديسا على مذابح الكنيسة ليكون نموذجا مشرقا في محبة الفقراء هو الذي استقبل المتألمين".



وختمت الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون بالقول: "أنتم اب المنسيين والمهمشين".



وفي كلمته، أشاد البابا بمؤسسة المستشفى التي أسسها الطوباوي أبونا يعقوب، مؤكداً أن راهبات الصليب يواصلن عملهن ويقدمن خدمة ثمينة.

وقال: "أود أن أحييكم تحية مودة وأؤكد لكم أنكم في قلبي وصلاتي". وأضاف مخاطبًا الراهبات: "شكرًا لكنّ على الرسالة التي تحملنها بفرح وتفان".



كما أعرب عن سعادته بلقاء المرضى ومن يعتني بهم، مشيرًا إلى أن هذه كانت رغبته لأن يسكن هنا فيكم أنتم المرضى ومن يعتني بكم.

وقدّمت الأم ماري مخلوف للبابا لاوون الرابع عشر هدية، كناية عن أيقونة الطوباوي أبونا يعقوب.

وكانت شهدت الساعات الأولى من توافد مئات المؤمنين من مختلف القرى والبلدات المتنية إلى الأوتوستراد الساحلي وساحة جل الديب، تمهيدًا لصعودهم إلى بقنايا لاستقبال موكب البابا لاوون الرابع عشر أثناء توجهه إلى مستشفى دير الصليب للأمراض النفسية والعقلية، وسط تدابير أمنية مشددة وقطع للطرق التي يمر بها الموكب.

ومن المقرر، وفق البرنامج الرسمي للزيارة، أن ينتقل الحبر الأعظم بعد انتهاء زيارته مستشفى دير الصليب الى حيث سيؤدي عند الساعة 9,30 صباحاً صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت.



لينتقل بعدها الى الواجهة البحرية لبيروت حيث سيترأس القداس الالهي عند الساعة 10,30.



بعد القداس يتوجه الحبر الاعظم الى حيث ستقام له مراسم الوداع الرسمي على ان يغادر الى روما في تمام الساعة 13,15.

وبالفعل، بدأت الحشود تتقاطر إلى الواجهة البحرية في بيروت للمشاركة في القداس الإلهي.

كما وصلت عوائل مرفأ بيروت الى المرفأ للقاء البابا في صلاة صامتة لذويهم الذين قضوا في انفجار 4 آب.