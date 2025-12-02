Advertisement

لبنان

موكب البابا يصل إلى المطار

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:15
وصل موكب البابا لاوون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث في انتظار قداسته: الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام  ووزراء ونواب وكبار الشخصيات السياسية والروحية والعسكرية، للمشاركة في مراسم وداعه.
وقد استقبله الرئيس عون وعقيلته امام مبنى الزوار الكبار في المطار.

كما صافح الرئيسين بري وسلام وعقيلتيهما.
 
