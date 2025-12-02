Advertisement

لبنان

فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:14
Doc-P-1450030-639002931150982417.jpg
قال البابا لاوون الرابع عشر، فور وصوله إلى روما، إنّه أجرى إتّصالات مع بعض القادة، وإنّه وسيتواصل مع آخرين، لإحلال السلام في لبنان".
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر

lbci lebanon news

الرابع عشر

lebanon

القادة

ترامب

لاوون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24