Advertisement

لبنان

بقاعا.. تفجير للجيش في الشعرة

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1450814-639004571312541911.png
Doc-P-1450814-639004571312541911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد معلومات متضاربة عن أنّ غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت منطقة الشعرة في جرود السلسلة الشرقية، تبين أن الدوي الذي سُمع هو تفجير للجيش.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات إسرائيليّة تستهدف منطقة الشعرة في البقاع
lebanon 24
04/12/2025 17:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على منطقة الشعرة في جرود النبي شيت في البقاع
lebanon 24
04/12/2025 17:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة بقاعاً
lebanon 24
04/12/2025 17:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف الشعرة في جرود السلسلة الشرقية
lebanon 24
04/12/2025 17:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:30 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24