لبنان

جنبلاط يلتقي سيمون كرم… دعم واضح لمهمة وفد "الميكانيزم"

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:46
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، بحضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.
واطّلع جنبلاط من كرم على نتائج اجتماع اللجنة الذي عُقد الأربعاء في الناقورة، مؤكّدًا دعمه لمهمة السفير حفاظًا على حقوق لبنان.
