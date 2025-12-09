Advertisement

لبنان

بالصور... بركة بـ"اللون الأحمر" في بدنايل

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:09
Doc-P-1452733-639008839147551198.jpg
Doc-P-1452733-639008839147551198.jpg photos 0
على إثر ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مكب نفايات في منطقة بدنايلالبقاع، مع تسرب صرف صحي ملوث باللون الأحمر باتجاه المنطقة السكنية، توجّهت فرقة فنية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى الموقع للكشف الفوري، وذلك بمؤازرة عناصر من شعبة الاستقصاء في زحلة
وقد أظهرت المعطيات الأولية أن التلوث ناجم عن دماء متسربة من بعض المسالخ في الجوار، وتصبّ في مجرى شتوي يؤدي إلى نهر الليطاني، حيث تعمل الفرق الفنية على تحديد مسار الصرف وطرق التخلص غير القانوني من النفايات على أن تباشر المصلحة إعداد تقرير مفصل لرفعه إلى الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة بحق الجهة المخالفة.
 
 
 
 
 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

نهر الليطاني

الليطاني

البقاع

بدنايل

زحلة

طاني

