على إثر ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مكب نفايات في منطقة – ، مع تسرب صرف صحي ملوث باللون الأحمر باتجاه المنطقة السكنية، توجّهت فرقة فنية من إلى الموقع للكشف الفوري، وذلك بمؤازرة عناصر من شعبة الاستقصاء في .

وقد أظهرت المعطيات الأولية أن التلوث ناجم عن دماء متسربة من بعض المسالخ في الجوار، وتصبّ في مجرى شتوي يؤدي إلى ، حيث تعمل الفرق الفنية على تحديد مسار الصرف وطرق التخلص غير القانوني من النفايات على أن تباشر المصلحة إعداد تقرير مفصل لرفعه إلى الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة بحق الجهة المخالفة.