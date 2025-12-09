إعمار ما بعد الحرب على "نار هادئة"… ومؤتمر مرتقب

Advertisement

عَلِمَ " " أنّ يستعد لإطلاق ورش واسعة لإعمار وترميم الأبنية المدمّرة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وبعض مناطق الجنوب، وذلك بعد رأس السنة، في حال قرّرت الدولة الاستمرار بسياسة تجاهل هذا الملف، كما قال مصدر معني.وبحسب المعلومات، يُحضَّر بين شباط وآذار لمؤتمر بعنوان اولي "مؤتمر الأمين لإعادة الإعمار"، على أن يُعقد قبل نحو شهر من الاستحقاق الانتخابي، في توقيت يحمل أبعاداً إنمائية وسياسية في آن معا.