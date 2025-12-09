Advertisement

لبنان

إعمار ما بعد الحرب على "نار هادئة"… ومؤتمر مرتقب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-12-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1452869-639009053768239859.webp
Doc-P-1452869-639009053768239859.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عَلِمَ "لبنان24" أنّ حزب الله يستعد لإطلاق ورش واسعة لإعمار وترميم الأبنية المدمّرة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وبعض مناطق الجنوب، وذلك بعد رأس السنة، في حال قرّرت الدولة الاستمرار بسياسة تجاهل هذا الملف، كما قال مصدر معني.
Advertisement

وبحسب المعلومات، يُحضَّر بين شباط وآذار لمؤتمر بعنوان اولي "مؤتمر الأمين لإعادة الإعمار"، على أن يُعقد قبل نحو شهر من الاستحقاق الانتخابي، في توقيت يحمل أبعاداً إنمائية وسياسية في آن معا.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سلام: نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد
lebanon 24
09/12/2025 23:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: وجهت الدعوة لنظيري التركي للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
09/12/2025 23:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: مستعدون لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار لبنان
lebanon 24
09/12/2025 23:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
lebanon 24
09/12/2025 23:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

إعادة الإعمار

الدولة ال

حزب الله

لبنان24

البقاع

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:59 | 2025-12-09
15:30 | 2025-12-09
15:20 | 2025-12-09
15:12 | 2025-12-09
15:08 | 2025-12-09
15:04 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24