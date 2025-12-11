متعاقدو الأساسي لم يلتزموا الإضراب اليوم.. وهذا ما طلبوه من الوزيرة

أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في الرسمي في بيان انها "غير ملتزمة الاضراب اليوم"، وقالت: "ان رابطة الاساسي الملاك التي تضم ٢٠٪ فقط من الكادر التعليمي الاساسي ادعت تمثيل كل المعلمين وتوافقت مع رابطتي الثانوي والمهني على الاضراب، واعلنوا للاعلام ان الاضراب باسم روابط التعليم الرسمي، في حين ان الاضراب هو لثلاث روابط في التعليم الرسمي فقط".

أضافت:" تفردت روابط السلطة بزيارة وزير المال مع وزيرة التربية، وتفاوضوا في غياب ممثل عن رابطة المتعاقدين، وبكل وقاحة يطلبون من المتعاقدين الاضراب. من يلتزم الاضراب من دون ان تكون حقوقه على لائحة المطالب؟ بالاضافة إلى أن للمتعاقدين مطالب بسيطة جدا ، منها الحصول على بدل نقل عن كل يوم عمل، واحتساب ايام العطل والاضراب المفروضة عليهم، وقبض مستحقاتهم المستحقة منذ شهور، كل هذه الحقوق لرابطة الاساسي الملاك التي تريد استخدام المتعاقدين لتحقيق اهدافها".

تابع: "تم بالامس تصويت على الاضراب، وجاء لصالح المتعاقدين بفتح المدارس، بعض المديرين احترموا رأي المتعاقدين وفتح المدارس اليوم، وبعضهم فرض الاضراب بالقوة. نشرت الروابط في بيانها ان بامكان المتعاقدين تسجيل ساعاتهم ، بإيحاء انها ستحتسب، وهذا مكر، اذ بالقانون، اضراب الاساتذة الملاك مدفوع، بينما اضراب المتعاقدين يحسم من جيوبهم. ابلغنا وزيرة التربية بما يحصل ولديها صلاحية منعهم من مخالفة القانون الذي يفرض عليهم فتح المدارس، لكنها لم تتدخل".

ختم:"مرة جديدة، تمارس الهيمنة على الاساتذة المتعاقدين من بعض المديرين بوصاية رابطة منتحلة صفة، تعمل وفق المصالح الضيقة، ومرة جديدة نقف ونقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، ومرة جديدة نطلب من التدخل لتطبيق القانون".