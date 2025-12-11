تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متعاقدو الأساسي لم يلتزموا الإضراب اليوم.. وهذا ما طلبوه من الوزيرة

Lebanon 24
11-12-2025 | 03:05
 أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان انها "غير ملتزمة الاضراب اليوم"، وقالت: "ان رابطة الاساسي الملاك التي تضم ٢٠٪ فقط من الكادر التعليمي الاساسي ادعت تمثيل كل المعلمين وتوافقت مع رابطتي الثانوي والمهني على الاضراب، واعلنوا للاعلام ان الاضراب باسم روابط التعليم الرسمي، في حين ان الاضراب هو لثلاث روابط في التعليم الرسمي فقط".

 

أضافت:" تفردت روابط السلطة بزيارة وزير المال مع وزيرة التربية، وتفاوضوا في غياب ممثل عن رابطة المتعاقدين، وبكل وقاحة يطلبون من المتعاقدين الاضراب. من يلتزم الاضراب من دون ان تكون حقوقه على لائحة المطالب؟ بالاضافة إلى أن للمتعاقدين مطالب بسيطة جدا ، منها الحصول على بدل نقل عن كل يوم عمل، واحتساب ايام العطل والاضراب المفروضة عليهم، وقبض مستحقاتهم المستحقة منذ شهور، كل هذه الحقوق غير مرئية لرابطة الاساسي الملاك التي تريد استخدام المتعاقدين لتحقيق اهدافها".

 

تابع: "تم بالامس تصويت على الاضراب، وجاء لصالح المتعاقدين بفتح المدارس، بعض المديرين احترموا رأي المتعاقدين وفتح المدارس اليوم، وبعضهم فرض الاضراب بالقوة. نشرت الروابط في بيانها ان بامكان المتعاقدين تسجيل ساعاتهم ، بإيحاء انها ستحتسب، وهذا مكر، اذ بالقانون، اضراب الاساتذة الملاك مدفوع، بينما اضراب المتعاقدين يحسم من جيوبهم. ابلغنا وزيرة التربية بما يحصل ولديها صلاحية منعهم من مخالفة القانون الذي يفرض عليهم فتح المدارس، لكنها لم تتدخل".

 

ختم:"مرة جديدة، تمارس الهيمنة على الاساتذة المتعاقدين من بعض المديرين بوصاية رابطة منتحلة صفة، تعمل وفق المصالح الضيقة، ومرة جديدة نقف ونقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، ومرة جديدة نطلب من الوزيرة التدخل لتطبيق القانون".

مواضيع ذات صلة
"متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حراك المعلمين المتعاقدين" يشارك في الإضراب غدًا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزف عون عرض مع وزيرة التربية ملفَّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24

