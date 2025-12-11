تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

طلب فرنسي ـ سوري لاعتقال مسؤول موجود في لبنان.. وبيروت: لا نعرف مكانه

Lebanon 24
11-12-2025 | 22:54
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول فرنسي أن فرنسا وسوريا طلبتا من السلطات اللبنانية توقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن على الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك أي معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن.
 
وفي وقت سابق، من العام الماضي، كان قد كشف مصدر قضائي أن لبنان تسلّم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن.
 
 
