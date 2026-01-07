في القلمون.. أطلق النار في الهواء ولاذ بالفرار

أقدم المدعو "ع.و" أمس الثلاثاء على إطلاق النار في الهواء في محلة نورث هافن – بعد اكتشافه كسر فواشة المياه داخل الخزان العائد لمنزله، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وإثر الحادث نفذت قوة من الجيش ومديرية المخابرات ليلا مداهمة لمكان سكنه، لكن لم يُعثر عليه، حيث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.



Advertisement