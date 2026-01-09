عن "حزب الله"... ماذا قال السفير الأميركي لدى إسرائيل؟

نقلت هيئة البث عن السفير الأميركي لدى مايك هاكابي قوله إنه "لا يمكن لتل أبيب السماح باستمرار التهديد من جانب ".



وأشار إلى أن "أي هجوم على سيكون بقرار مستقل من إسرائيل وبما يتوافق مع مصالحها".



وأضاف أن " لا يمكنها الاستمرار في تأجيل نزع سلاحها، ولن يكون لها مستقبل هناك".



وأوضح أن "تدخل فيما يجري في إيران غير مطروح حاليًا، والجميع يراقب لمعرفة ما الذي يريده الشعب ".

