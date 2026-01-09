تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن "حزب الله"... ماذا قال السفير الأميركي لدى إسرائيل؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت هيئة البث
الإسرائيلية
عن السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي قوله إنه "لا يمكن لتل أبيب السماح باستمرار التهديد من جانب
حزب الله
".
وأشار إلى أن "أي هجوم على
إيران
سيكون بقرار مستقل من إسرائيل وبما يتوافق مع مصالحها".
وأضاف أن "
حماس
لا يمكنها الاستمرار في تأجيل نزع سلاحها، ولن يكون لها مستقبل هناك".
وأوضح أن "تدخل
الولايات المتحدة
فيما يجري في إيران غير مطروح حاليًا، والجميع يراقب لمعرفة ما الذي يريده الشعب
الإيراني
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا يمكن لتل أبيب أن تسمح باستمرار التهديد من جانب حزب الله
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا يمكن لتل أبيب أن تسمح باستمرار التهديد من جانب حزب الله
09/01/2026 09:55:24
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إسرائيل عن "حزب الله"؟ تفاصيل استخباراتية وعسكريّة
Lebanon 24
ماذا يُقال في إسرائيل عن "حزب الله"؟ تفاصيل استخباراتية وعسكريّة
09/01/2026 09:55:24
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ لافت من سفير إيران عن "حزب الله".. ماذا قال عن طبطبائي؟
Lebanon 24
تصريحٌ لافت من سفير إيران عن "حزب الله".. ماذا قال عن طبطبائي؟
09/01/2026 09:55:24
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش و "حزب الله".. ماذا أعلن السفير الأميركيّ؟
Lebanon 24
عن الجيش و "حزب الله".. ماذا أعلن السفير الأميركيّ؟
09/01/2026 09:55:24
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الإيراني
إسرائيل
تل أبيب
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
Lebanon 24
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:49 | 2026-01-09
09/01/2026 02:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:47 | 2026-01-09
09/01/2026 02:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:42 | 2026-01-09
09/01/2026 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:30 | 2026-01-09
09/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:21 | 2026-01-09
09/01/2026 02:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:49 | 2026-01-09
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:47 | 2026-01-09
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:42 | 2026-01-09
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:30 | 2026-01-09
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:21 | 2026-01-09
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:15 | 2026-01-09
دولة عربية تدعو الاعلاميين.. جس نبض!
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24