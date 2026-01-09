تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

استعدادات لبنانية للاجتماع المقبل لـ"الميكانيزم" وتحرك رباعي بشأن ملف السلاح

Lebanon 24
09-01-2026 | 22:12
بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم في التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة  "الميكانيزم" المقرر في17 كانون الثاني الجاري.
الا ان المعلومات التي نقلتها" اللواء" اشارت
الى ان الاجتماع سيُعقد في موعد لم يتحدد بعد التاسع عشر من الشهر، وسط تمسُّك لبناني بالمشاركة الفرنسية.
اضافت:" تنشط المساعي لإبعاد «الحرب الشاملة» عن لبنان، وأشارت مصادر «جهات وازنة» أن رسائل عربية وغربية الى بيروت خلال الساعات الماضية، كشفت بوضوح عن توجُّه العدو للتصعيد وتوسيع رقعة الاستهدافات شمال الليطاني وصولا الى العاصمة بيروت، وأن إسرائيل تستعد لعملية مركزة ومحدودة جواً وبراً ضد لبنان.
والمعلومة الأهم هنا ، ان واشنطن ابلغت احدى الدول العربية، التي بدورها ابلغت الرئاسات الثلاث، انها لن تعترض على توسيع العمليات الاسرائيلية في لبنان طالما لا تتجاوز سقف «الحرب الشاملة»، وانها تركت لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حرية القرار والتحرك عسكرياً ضمن هامش عدم توسيع الحرب بل توسيع الاهداف.
الا ان هذا الكلام يأتي في تناقض واضح مع ما وصل من القاهرة وبعض العواصم العربية عن مسعى مصري مع الادارة الاميركية لإعادة تعويم المبادرة المصرية الاولى مع بعض التعديلات ..
وكتبت" الديار": ان لبنان اعطي مهلة سماح لشهرين اضافيين للبدء بتنفيذ المرحلة بين النهرين، وفترة السماح طرحها الموفد الاميركي توم براك لإعطاء فرصة للمسؤولين اللبنانيين للبحث والتوافق على عناوين المرحلة الثانية في ظل رفض الجيش الالتزام بفترة زمنية محددة لانجاز المرحلة الثانية.
اضافت: ان التواصل لم ينقطع بين قصر بعبدا وحارة حريك وتحديدا بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والعميد رحال الذي يتواصل بشكل يومي ايضا مع عين التينة.
وفي المعلومات، ان مضمون الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية، محوره حصرية السلاح او الاحتواء او التجميد، وهذا ما يرفضه حزب الله بشكل مطلق، لكن ذلك لايؤثر على اجواء التواصل بين النائب محمد رعد والسفير المصري علاء موسى الذي كشف عن اتصالات مصرية إيرانية في هذا الشان وكذلك مع الرياض، وترددت معلومات عن زيارة قام بها وفد من الثنائي الشيعي الى مصر، وضم الوفد علي حسن خليل وعمار الموسوي، والمعلومة لم يتم نفيها، كما يزور لبنان في الايام القادمة الموفد الفرنسي لودريان، كما وصل الى بيروت وفد الاتحاد الأوروبي والتقى الرئيس عون واعلن تاييده للاجراءات الحكومية الإصلاحية المالية وما يتعلق بحصرية السلاح، كاشفا عن تقديم مساعدات للقوى الامنية وفي المعلومات، ان تركيا دخلت بقوة على الملف اللبناني، ومقاربة ملف حصرية سلاح حزب الله بطريقة مغايرة عن الآخرين ردا على الممارسات الاسرائيلية في سوريا ولبنان والصومال وغزة، والجهود لقيام حلف اسرائيلي قبرصي يوناني، وتعمل أنقرة على مواجهة المحاولات الاسرائيلية لتطويقها بتعزيز التعاون الإيراني التركي التي وصل الى مراحل متقدمة وتحديدا بين الجيش التركي والحرس الثوري التي انعكس على تفعيل الخطوط بين السفير التركي في لبنان وحزب الله.
 
حزب الله

الجمهوري

الاميركي

علي حسن

إسرائيل

جمهورية

بيروت

لبنان

