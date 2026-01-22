تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير العمل: الرئيس عون "خانو التعبير"

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:06
وزير العمل: الرئيس عون خانو التعبير
قال وزير العمل محمد حيدر إنّه "عندما يُقال إنّ الجيش انتشر في جنوب الليطاني فعلى الدولة أنّ تأخذ خطوات تحمي المواطنين، وهذا الأمر لم يحصل".
 
 
وأضاف حيدر لبرنامج "صار الوقت"، أنّ "موضوع السلاح في شمال الليطاني يجب أن يُبحث بشكل معمّق، وعلينا أن نبحث عن آلية عمل جديدة خصوصًا في ظل الحديث أنّ "الميكانيزم" لم تعدّ موجودة".
 
 
وتابع: "حتى هذه اللحظة، نحن في وضع ضعيف ونحتاج للمساعدة، وهناك ملاحظات على كلام رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، وعلى الأكيد "خانو التعبير".
 
 
وأكّد حيدر أنّه "كثنائي شيعيّ" لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية وفي مواعيدها، ونشجّع على ذلك، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ليس بوارد التأجيل، وكحكومة نصّر على إجرائها في مواعيدها".
 
 
وأوضح أنّ "الثغرات في قانون الفجوة المالية يجب أنّ تُعدّل في مجلس النواب"
