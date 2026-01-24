أصوات من تحت الأنقاض... إليكم آخر المعلومات عن عمليّات الإنقاذ في طرابلس

في متابعة لعملية إنقاذ المفقودين في في ، أفادت مصادر ميدانية عن وفاة الأب بعدما ظلّ عالقاً بين عمودين.

وبحسب المعلومات، لا تزال تُسمع أصوات باقي أفراد الأسرة، وهم الأم إضافة إلى طفلين.

وأشارت إلى أنّ المسافة التي تفصلهم عن فرق الإنقاذ تُقدَّر بنحو أربعة أمتار فقط، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ بدقّة وحذر، لعدم تعريض حياة بقيّة أفراد العائلة للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فرق الإنقاذ كانت قد أنقذت إحدى أفراد العائلة من تحت الأنقاض.