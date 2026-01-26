تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام في طرابلس.. متابعة ميدانية لتداعيات انهيار المبنى في القبة

Lebanon 24
26-01-2026 | 01:01
A-
A+
سلام في طرابلس.. متابعة ميدانية لتداعيات انهيار المبنى في القبة
سلام في طرابلس.. متابعة ميدانية لتداعيات انهيار المبنى في القبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مستشفى المظلوم الجديدة في طرابلس، للاطلاع على الأوضاع الصحية للشاب عمر المير، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في منطقة القبة في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه، كما عقد اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.
كما زار الرئيس سلام مستشفى النيني في طرابلس، حيث اطّلع على الحالة الصحية للسيدة أمل السيد، الناجية من حادثة انهيار المبنى، وقدّم لها واجب العزاء، متمنّياً لها الشفاء العاجل ولأفراد عائلتها.

وأكد أن الفرق الإغاثية مستمرة في عملها حتى الكشف عن مصير ابنتها المفقودة، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للإغاثة تقف إلى جانبها وإلى جانب العائلة في هذه المحنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث في اجتماع موسع في سرايا طرابلس تداعيات انهيار مبنى القبة: الملف يتابع بأقصى درجات الجدية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يتابع تطورات انهيار مبنى في طرابلس: لتكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العليا للإغاثة

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الأمين العام

عبد الحميد

نواف سلام

رئيس سلام

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2026-01-26
Lebanon24
01:30 | 2026-01-26
Lebanon24
01:15 | 2026-01-26
Lebanon24
01:00 | 2026-01-26
Lebanon24
23:06 | 2026-01-25
Lebanon24
23:01 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24