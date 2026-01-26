تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام في طرابلس.. متابعة ميدانية لتداعيات انهيار المبنى في القبة
Lebanon 24
26-01-2026
|
01:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
مستشفى المظلوم الجديدة في
طرابلس
، للاطلاع على الأوضاع الصحية للشاب عمر
المير
، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في منطقة
القبة
في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه، كما عقد اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور
عبد الحميد
كريمة، ومحافظ
الشمال
بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور
الأمين العام
للهيئة
العليا
للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.
كما زار الرئيس سلام مستشفى النيني في طرابلس، حيث اطّلع على الحالة الصحية للسيدة أمل السيد، الناجية من حادثة انهيار المبنى، وقدّم لها واجب العزاء، متمنّياً لها الشفاء العاجل ولأفراد عائلتها.
وأكد أن الفرق الإغاثية مستمرة في عملها حتى
الكشف عن
مصير ابنتها المفقودة، مشيراً إلى أن
الهيئة العليا للإغاثة
تقف إلى جانبها وإلى جانب العائلة في هذه المحنة.
Advertisement
