سلام في طرابلس.. متابعة ميدانية لتداعيات انهيار المبنى في القبة

زار مستشفى المظلوم الجديدة في ، للاطلاع على الأوضاع الصحية للشاب عمر ، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في منطقة في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه، كما عقد اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور كريمة، ومحافظ بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.

كما زار الرئيس سلام مستشفى النيني في طرابلس، حيث اطّلع على الحالة الصحية للسيدة أمل السيد، الناجية من حادثة انهيار المبنى، وقدّم لها واجب العزاء، متمنّياً لها الشفاء العاجل ولأفراد عائلتها.



وأكد أن الفرق الإغاثية مستمرة في عملها حتى مصير ابنتها المفقودة، مشيراً إلى أن تقف إلى جانبها وإلى جانب العائلة في هذه المحنة.