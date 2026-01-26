تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

سلام من القبة: طرابلس ليست وحدها

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:23
سلام من القبة: طرابلس ليست وحدها
شدد رئيس الحكومة نواف سلام من القبة انه جاء الى طرابلس للتأكيد أن هذه المدينة ليست وحدها، وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة"
سلام استهل زيارته طرابلس من مستشفى المظلوم الجديدة، حيث اطلع على الأوضاع الصحية للشاب عمر المير، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في منطقة القبة في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه، كما عقد اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.
كما زار الرئيس سلام مستشفى النيني في طرابلس، حيث اطّلع على الحالة الصحية للسيدة أمل السيد، الناجية من حادثة انهيار المبنى، وقدّم لها واجب العزاء، متمنّياً لها الشفاء العاجل ولأفراد عائلتها.

وأكد أن الفرق الإغاثية مستمرة في عملها حتى الكشف عن مصير ابنتها المفقودة، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للإغاثة تقف إلى جانبها وإلى جانب العائلة في هذه المحنة.
والتقى سلام الفرق الإغاثية التي تواصل أعمال رفع الأنقاض في منطقة القبة، وحيّا جهودها المبذولة في ظروف بالغة الصعوبة، متمنّيًا أن تتكلّل هذه الجهود بالنجاح في الوصول إلى المفقودة الأخيرة، على أمل أن تكون على قيد الحياة.

كما اطّلع من مسؤول الدفاع المدني في طرابلس واصف كريمة على الإجراءات المتّخذة وآخر المعطيات المتعلّقة بعملية البحث والإنقاذ، وأجرى اتصالًا من الموقع مع مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش.
 
 
الرئيس سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة
سلام من موقع المبنى المنهار في القبة: طرابلس ليست وحيدة وقد اتخذنا سلسلة إجراءات قبل انهيار المبنى لإخلاء سكان الأبنية المهددة
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
