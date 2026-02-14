تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

تيار المستقبل يحيي الذكرى 21 لاستشهاد الحريري.. حشود شعبية وسياسية واجراءات أمنية وسط بيروت

Lebanon 24
14-02-2026 | 02:19
تيار المستقبل يحيي الذكرى 21 لاستشهاد الحريري.. حشود شعبية وسياسية واجراءات أمنية وسط بيروت
تيار المستقبل يحيي الذكرى 21 لاستشهاد الحريري.. حشود شعبية وسياسية واجراءات أمنية وسط بيروت photos 0
بدأت الوفود الشعبية تتقاطر الى ساحة الشهدار، في وسط بيروت، لإحياء الذكرى 21 على استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، رافيعن أعلام تيار المستقبل، وصور الرئيس سعد الحريري، الذي من المتوقع ان يكون له كلمة سياسية.
 وزار وفد من "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية"، صباح اليوم، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في ذكرى استشهاده

وضمّ الوفد نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، والوزيرة السابقة مي شدياق، الوزير السابق جو سركيس، والنائب إيلي خوري.

وأشار حاصباني إلى أن "ذكرى الرابع عشر من شباط محطة وطنية جامعة لاستذكار القضية التي استشهد من أجلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي قضية الدولة السيدة الحرة والمستقلة الجامعة لكل أبنائها"، مشدداً على أن هذه المناسبة هي لتجديد الالتزام بمشروع الدولة القوية والمؤسسات الشرعية".

كما زار الرئيس فؤاد السنيورة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأ الفاتحة عن روحه.


كما زار الضريح وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي.
