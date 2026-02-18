شخصيات سياسية ودينية ومسؤولون يهنئون اللبنانيين برمضان: شهر يجمعنا على الخير والمحبة

هنّأت شخصيات سياسية ووزارية ومسؤولون اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية صوما مباركا للمسلمين.



باسيل

وكتب رئيس النائب عبر حسابه على "أكس": "رمضان كريم على اللبنانيين والعرب والمسلمين. شهر الرحمة والتضامن والإيمان بوطن لا يزول، شهر الصبر والتكافل الذين بهما نصون وطننا.

ان تزامنه هذا العام مع الصوم المسيحي رسالة أن العبادة تجمعنا على الخير والمحبة".



جعجع

وصدر عن رئيس حزب " " سمير جعجع بيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث قدّم فيه أحرّ التهاني للمسلمين في والدول العربية الشقيقة والعالم أجمع، وإلى جميع اللبنانيين، سائلاً الله أن يكون شهرًا مباركًا يحمل الخير والطمأنينة والرجاء للجميع.



وأشار جعجع في بيانه إلى أنّ هذه المناسبة الروحية تمثّل فرصة لتعزيز التفاهم وترسيخ الثوابت الوطنية، وفي مقدّمها قيام دولة قوية وعادلة، تبسط سلطتها الكاملة على أراضيها وتُنهي مظاهر السلاح غير الشرعي، بما يعيد الاعتبار لمنطق الدولة ومؤسساتها.



كما دعا إلى اعتماد نهج شفاف في إدارة شؤون الحكم، يقوم على مكافحة الفساد وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن ووضع لبنان على طريق التعافي والاستقرار.



واختتم جعجع بيانه متمنيًا صومًا مباركًا للإخوة المسلمين وزمنًا روحيًا مثمرًا لجميع اللبنانيين، آملاً أن تحمل هذه المناسبة بشائر خير وسلام للوطن.



عبود

وتقدّم النائب جميل عبّود في بيان، "بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء مدينة وإلى جميع اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، سائلا "الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على بلدنا والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار".



المطران ابراهيم

ووجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم رسالة تهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال فيها: "لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتوجّه إلى اللبنانيين عموماً، وإخوتنا المسلمين خصوصاً، بأصدق مشاعر التهنئة، راجياً أن يكون هذا الشهر الفضيل شهر رحمة وسلام وبركة على الجميع."



أضاف: "يحمل هذا العام دلالة روحية خاصة، إذ يتزامن الصوم المسيحي مع الصوم الإسلامي، للسنة الثانية على التوالي، في مشهد نادر يشبه رسالة سماوية تُذكّرنا بأن طريق الله واحد، وأن الصوم، مهما اختلفت طقوسه، هو مدرسة في المحبة، والتجرد، والتوبة، والعودة إلى جوهر الإنسان".



تابع: "في زمنٍ يتألّم فيه لبنان من أزمات خانقة، ومن جراحٍ أنهكت شعبه، يأتي هذا التلاقي الروحي ليؤكّد أن خلاص وطننا لا يكون إلا بالتضامن، وبالصلاة الصادقة، وبإحياء القيم التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم".



ختم: "لنحوّل صومنا المشترك إلى صرخة رجاء من أجل لبنان، وإلى فعلي للأخوّة، والعدالة، والرحمة، ولنجعل من هذا التزامن علامة أمل بأن الله لم يترك هذا الوطن، وأن نور القيامة والفطر سيبقى أقوى من كل ظلمة. رمضان مبارك، وصوماً مقبولاً، وليحفظ الله لبنان وأهله جميعاً".

دبوسي

توجّه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسمى آيات التهنئة، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وسلام على لبنان واللبنانيين، وأن يحمل معه بشائر الاستقرار والازدهار لمختلف القطاعات الاقتصادية.



وأكد أن شهر رمضان " يشكّل محطة روحانية ووطنية جامعة، تتجدد فيها قيم التضامن والتكافل والعمل المشترك، وتتكرّس معاني الرحمة والعطاء والتلاقي بين أبناء الوطن الواحد، وهو شهر فضيل تتعزز فيه الروابط الإنسانية، وتسمو فيه النفوس على كل التحديات، بما يعكس صورة لبنان الحقيقية القائمة على التنوع والتآخي والعيش المشترك".



وأشار الى أن طرابلس، " التي تحيا تفاصيل المناسبات الدينية والوطنية بروح جامعة، كانت وما تزال قادرة على لعب دور محوري في المرحلة المقبلة كرافعة أساسية للنهوض الاقتصادي الوطني، انطلاقاً من موقعها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود وتفعيل الشراكة بين مختلف المكونات الاقتصادية لتعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل".



وختم داعياً أن "يعيد الله عز وجل، هذا الشهر الفضيل على لبنان بالأمن والطمأنينة، وأن يوفق الجميع لما فيه خير المدينة والوطن"، مؤكداً استمرار "غرفة طرابلس الكبرى في أداء دورها كشريك فاعل في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمستقبل".