عون تسلّم دعوة لزيارة البرازيل وبحث في أوضاع العاملين في القطاع العام

تسلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نقلها اليه سفير في Tarcisio Costa تضمنت دعوة رسمية لزيارة البرازيل "بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين".

كما عرض مع رئيسة ، نسرين مشموشي، اوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده لتصحيح الأجور في القطاع العام.