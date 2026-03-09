مرقص: عون يواصل اتصالاته مع قادة الدول لتلافي ما هو أسوأ

أعلن بول ان إجراء الانتخابات النيابية يجب أن يتم فور زوال الظروف ، مؤكدا ان هذا هو موقف الحكومة.



وكشف مرقص قبيل انطلاق جلسة مجلس النواب في ان رئيس الجمهورية يجري مفاوضات لوقف الحرب والاعتداءات أسفرت حتى الآن على الأقل عن إبعاد شبح ضرب البنى التحتية والحيوية في البلد.



وشدد مرقص على عون يواصل اتصالاته مع قادة الدول ويقوم بحشد الجهود الدبلوماسية لتلافي ما هو أسوأ.





