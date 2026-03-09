إستشهاد كاهن وإصابة مواطن وزوجته... هذا ما شهدته بلدة القليعة

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد ، إضافة إلى إصابة المواطن كلوفيس وزوجته بجروحٍ متوسطة، جراء إطلاق العدوّ الإسرائيليّ قذيفتين مدفعيتين على أطراف بلدة .

Advertisement