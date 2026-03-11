الجيش الاسرائيلي: نشنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت

#عاجل جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية إرهابية في قلب بيروت مستخدمًا نحو 200 ذخيرة من الجو والبحر



🔸يواصل جيش الدفاع شن موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت مستهدفًا حزب الله الإرهابي.



🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: بنى تحتية إرهابية، مخازن أسلحة، مقرات… pic.twitter.com/eB84vRnvTg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026

أضاف: "يواصل الجيش الاسرائيلي شنّ موجات واسعة من من الجو والبحر في منطقة بيروت مستهدفًا ".تابع: "ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: بنى تحتية ، مخازن أسلحة، مقرات قيادية مركزية، ومقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في بيروت. حتى الآن تم استهداف نحو 70 هدفًا في منطقة بيروت من بينها حوالي 50 مبنى شاهقًا استخدمها حزب الله".أكمل: "زرع حزب الله بنيته التحتية في قلب بيروت تحت غطاء السكان المدنيين ورغم ذلك وخلال الأسبوع الماضي قام جيش الدفاع بإخلاء سكان الضاحية بهدف الحفاظ على سلامتهم".أضاف: "وخلال الغارات تم على عدد من العناصر الارهابية البارزة في المنطقة، ومن بينهم: المدعو أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في . المدعو زيد ، المسؤول عن إدارة قوة النيران في تنظيم حزب الله والمسؤول عن المدفعية في . خمسة قادة مركزيين في فيلق لبنان وفيلق التابعين لفيلق في ".