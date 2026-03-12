تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حبيش من بعبدا: أكدنا دعمنا مبادرة التفاوض للوصول سريعا إلى وقف الحرب

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:14
A-
A+
حبيش من بعبدا: أكدنا دعمنا مبادرة التفاوض للوصول سريعا إلى وقف الحرب
حبيش من بعبدا: أكدنا دعمنا مبادرة التفاوض للوصول سريعا إلى وقف الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب السابق هادي حبيش

بعد اللقاء قال حبيش: "أكدنا دعمنا الكامل لمبادرة التفاوض التي طرحها فخامة الرئيس، بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن إلى وقف هذه الحرب وتفادي المزيد من الدمار وسقوط الضحايا".

أضاف: "كل الدعم للجيش اللبناني وقيادة الجيش، لأن أي تعرّض للمؤسسة العسكرية في هذه الظروف ينعكس سلباً على معنويات العسكريين، وأي ملاحظات يجب أن تُطرح بعيداً من الإعلام".

تابع: "بحثنا ملف النازحين، وشددنا على ضرورة تأمين الرعاية اللازمة لهم من إيواء وتغذية وخدمات أساسية، بالتوازي مع مراعاة خصوصية المجتمعات التي تستضيفهم".

ختم: "أكدنا أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في تنظيم هذا الملف ومواكبة تداعياته".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العماني: نقدر الدعم الواسع من أرجاء العالم لجهودنا الرامية إلى وقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: نؤيد مبادرة الرئيس عون لإخراج لبنان من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الأجهزة الأمنية

قيادة الجيش

قصر بعبدا

هادي حبيش

جوزاف عون

النازحين

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24