تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حبيش من بعبدا: أكدنا دعمنا مبادرة التفاوض للوصول سريعا إلى وقف الحرب
Lebanon 24
12-03-2026
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
قصر بعبدا
، النائب السابق
هادي حبيش
.
بعد اللقاء قال
حبيش
: "أكدنا دعمنا الكامل لمبادرة التفاوض التي طرحها فخامة الرئيس، بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن إلى وقف هذه الحرب وتفادي المزيد من الدمار وسقوط الضحايا".
أضاف: "كل الدعم للجيش اللبناني وقيادة الجيش، لأن أي تعرّض للمؤسسة العسكرية في هذه الظروف ينعكس سلباً على معنويات العسكريين، وأي ملاحظات يجب أن تُطرح بعيداً من الإعلام".
تابع: "بحثنا ملف
النازحين
، وشددنا على ضرورة تأمين الرعاية اللازمة لهم من إيواء وتغذية وخدمات أساسية، بالتوازي مع مراعاة خصوصية المجتمعات التي تستضيفهم".
ختم: "أكدنا أهمية الدور الذي تقوم به
الأجهزة الأمنية
في تنظيم هذا الملف ومواكبة تداعياته".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العماني: نقدر الدعم الواسع من أرجاء العالم لجهودنا الرامية إلى وقف الحرب
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: نقدر الدعم الواسع من أرجاء العالم لجهودنا الرامية إلى وقف الحرب
12/03/2026 11:03:13
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: نؤيد مبادرة الرئيس عون لإخراج لبنان من الحرب
Lebanon 24
الجميّل: نؤيد مبادرة الرئيس عون لإخراج لبنان من الحرب
12/03/2026 11:03:13
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي
Lebanon 24
رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي
12/03/2026 11:03:13
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
12/03/2026 11:03:13
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الأجهزة الأمنية
قيادة الجيش
قصر بعبدا
هادي حبيش
جوزاف عون
النازحين
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
Lebanon 24
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
05:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:49 | 2026-03-12
12/03/2026 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:43 | 2026-03-12
12/03/2026 04:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:33 | 2026-03-12
12/03/2026 04:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:30 | 2026-03-12
12/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-03-12
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
04:49 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:43 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:33 | 2026-03-12
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:30 | 2026-03-12
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:23 | 2026-03-12
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24