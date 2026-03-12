حبيش من بعبدا: أكدنا دعمنا مبادرة التفاوض للوصول سريعا إلى وقف الحرب

استقبل رئيس الجمهورية في ، النائب السابق .



بعد اللقاء قال : "أكدنا دعمنا الكامل لمبادرة التفاوض التي طرحها فخامة الرئيس، بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن إلى وقف هذه الحرب وتفادي المزيد من الدمار وسقوط الضحايا".



أضاف: "كل الدعم للجيش اللبناني وقيادة الجيش، لأن أي تعرّض للمؤسسة العسكرية في هذه الظروف ينعكس سلباً على معنويات العسكريين، وأي ملاحظات يجب أن تُطرح بعيداً من الإعلام".



تابع: "بحثنا ملف ، وشددنا على ضرورة تأمين الرعاية اللازمة لهم من إيواء وتغذية وخدمات أساسية، بالتوازي مع مراعاة خصوصية المجتمعات التي تستضيفهم".



ختم: "أكدنا أهمية الدور الذي تقوم به في تنظيم هذا الملف ومواكبة تداعياته".

