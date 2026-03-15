لبنان يوسِّط 15 دولة واسرائيل ترد: "السلام أولاً"

لفت مصدر مطّلع إلى أن الجهات المعنية بالتفاوض في اليوم، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لا تتوقف عن الاتصالات التي يديرها المسؤولون بأنفسهم من أجل الوصول إلى مدخل يؤدي إلى مخرج لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان.



وأكد المصدر أنه تم التواصل مع نحو 15 دولة وجهة أوروبية وأميركية وحتى آسيوية للدخول في جولة مفاوضات مباشرة مع بوفد لبناني صرف. إلا أن كل هذه الدول والجهات التي طُلب منها التوسط لإطلاق مسار التفاوض لم تتمكن من العودة بأي جواب نهائي، رغم أن النية التفاوضية تُسجَّل للمرة الأولى بهذا القدر من الجدية.وختم المصدر بالقول إن الجانب لم يعد يقبل الحديث عن السلاح أو التفاوض على جداول زمنية لسحبه، بل بات يطرح الحديث عن السلام فقط وعن مسائل تتعلق بمستقبل البلدين.



وأضاف المصدر أن الكلمة اليوم عند الجانب الإسرائيلي، الذي يمتلك ضوءاً أخضر أميركياً في عملياته العسكرية في لبنان





