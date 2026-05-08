لبنان
وزير الدفاع من بكركي: لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام
Lebanon 24
08-05-2026
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي
وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة هذا الصرح وسيد هذا الصرح للاسترشاد بنصائح سيدنا البطريرك
الراعي
ومقاربته للمرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا. واوضحت لغبطته ما نقوم به كحكومة على 5 صعد:
أولاً: التشدد في الحفاظ على كرامة
شهداء
الجيش والاسلاك الامنية والعسكرية ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو، والتأكيد ان لا مرور زمن على دماء
الشهداء
العسكريين والامنيين ولا تهاون في تطبيق الاحكام القانونية العادلة بحق المجرمين والارهابيين؟
ثانياً: التأكيد لغبطته ان الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد
الجيش اللبناني
والاجهزة الشرعية دون سواها وان الجيش اللبناني وحده دون سواه من يمتلك هذا الحق.
ثالثاً: اكدت لغبطته ان
لبنان
ذاهب الى السلام وليس للاستسلام ، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايضة ، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت
الاحتلال
.
رابعاً: اكدت امام غبطته ان الوحدة الوطنية هي السلاح الاقوى بيد لبنان وان الفتنة الداخلية هي السلاح الامضى بيد اعدائه ومبغضيه اقربين وابعدين .
خامساً: ان التطاول على القامات والمقامات الوطنية مرفوض ومستنكر. ان انحدار مستوى التخاطب واستخدام لغة التواصل وصلا الى قعر رديء لا نرى فيه سوى المزيد من التشرذم والانقسام".
وختم: "اننا نعرب عن محبتنا واحترامنا لسيدنا البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
، وهو اعلى من ان تطاله حماقة الحمقى وسفاهة السفهاء".
الرئيس عون من بكركي: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلامًا
الرئيس عون من بكركي: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلامًا
عيسى من بكركي: الولايات المتحدة يهمها أن يعمّ السلام في لبنان
الراعي من بكركي: كل الدعاء لنجاح المفاوضات وإحلال السلام
معوض من بعبدا: نحن مع المفاوضات المباشرة وهي ليست استسلامًا والبديل عنها هو الانتحار
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
عمال لبنانيون في خطر
عمال لبنانيون في خطر
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
بالفيديو وبعد الاعتداء على ابو الحسن.. هذا ما قاله جنبلاط
بالفيديو وبعد الاعتداء على ابو الحسن.. هذا ما قاله جنبلاط
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
