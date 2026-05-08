تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الدفاع من بكركي: لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام

Lebanon 24
08-05-2026 | 11:17
A-
A+
وزير الدفاع من بكركي: لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام
وزير الدفاع من بكركي: لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة هذا الصرح وسيد هذا الصرح للاسترشاد بنصائح سيدنا البطريرك الراعي ومقاربته للمرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا. واوضحت لغبطته ما نقوم به كحكومة على 5 صعد:
Advertisement
 
 
أولاً: التشدد في الحفاظ على كرامة شهداء الجيش والاسلاك الامنية والعسكرية ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو، والتأكيد ان لا مرور زمن على دماء الشهداء العسكريين والامنيين ولا تهاون في تطبيق الاحكام القانونية العادلة بحق المجرمين والارهابيين؟

ثانياً: التأكيد لغبطته ان الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والاجهزة الشرعية دون سواها وان الجيش اللبناني وحده دون سواه من يمتلك هذا الحق.

ثالثاً: اكدت لغبطته ان لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام ، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايضة ، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال.

رابعاً: اكدت امام غبطته ان الوحدة الوطنية هي السلاح الاقوى بيد لبنان وان الفتنة الداخلية هي السلاح الامضى بيد اعدائه ومبغضيه اقربين وابعدين .

خامساً: ان التطاول على القامات والمقامات الوطنية مرفوض ومستنكر. ان انحدار مستوى التخاطب واستخدام لغة التواصل وصلا الى قعر رديء لا نرى فيه سوى المزيد من التشرذم والانقسام".
 
وختم: "اننا نعرب عن محبتنا واحترامنا لسيدنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وهو اعلى من ان تطاله حماقة الحمقى وسفاهة السفهاء".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون من بكركي: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلامًا
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى من بكركي: الولايات المتحدة يهمها أن يعمّ السلام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بكركي: كل الدعاء لنجاح المفاوضات وإحلال السلام
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض من بعبدا: نحن مع المفاوضات المباشرة وهي ليست استسلامًا والبديل عنها هو الانتحار
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الجيش اللبناني

وزير الدفاع

الماروني

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-05-08
Lebanon24
14:15 | 2026-05-08
Lebanon24
14:00 | 2026-05-08
Lebanon24
13:40 | 2026-05-08
Lebanon24
13:21 | 2026-05-08
Lebanon24
13:17 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24