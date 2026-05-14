قوى الأمن تعلن إحصائية شكاوى العنف الأسري لشهر نيسان

أصدرت إحصائية رسمية توضح عدد الشكاوى المتعلقة بحالات العنف الأسري التي تلقاها (1745) خلال شهر نيسان من عام 2026.وأظهرت الأرقام تصدر العنف الجسدي لقائمة البلاغات بـ 62 حالة، يليه العنف المعنوي بـ 8 حالات. كما سجلت المديرية حالتين من العنف الجنسي، وحالة واحدة تندرج تحت إطار العنف الاقتصادي، فيما لم يتم تسجيل أي بلاغات تحت تصنيفات أخرى.