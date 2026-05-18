لبنان

حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
18-05-2026 | 06:00
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
يعيش لبنان اليوم داخل دوامة شديدة الخطورة، تختلط فيها الحسابات الداخلية بالتطورات الإقليمية والدولية، إلى حد بات معه الحديث عن مستقبل البلاد مرتبطاً بشكل مباشر بمصير الصراعات المفتوحة في المنطقة.
 لم يعد الأمر يتعلق فقط بأزمة سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، بل بات يرتبط بأصل وجود لبنان بالشكل الذي عرفه اللبنانيون منذ عقود، خصوصاً مع التحولات الكبرى التي تضرب الشرق الأوسط من غزة إلى الجنوب اللبناني وصولاً إلى إيران.

حدثان بارزان وقعا أمس لا يمكن التعامل معهما كأمرين عابرين. الأول تمثل في الاشتباك المحدود الذي وقع بين "حزب الله" والجيش شمال نهر الليطاني وتحديداً في دير الزهراني، وهو تطور شديد الحساسية بغض النظر عن حجم الاشتباك أو أسبابه الحقيقية التي لم تُعرف بالكامل حتى الآن. خطورة الحادثة لا تكمن فقط في وقوعها، بل في التوقيت السياسي والعسكري الذي جاءت فيه، إذ إن أي احتكاك بين الحزب والمؤسسة العسكرية يفتح الباب أمام مخاوف كبيرة من محاولات دفع الداخل اللبناني نحو توترات لا يريدها أحد.

أما الحدث الثاني فكان مرتبطاً بالوعود التي تلقتها الدولة اللبنانية حول إمكانية الوصول إلى هدنة حقيقية، وهي وعود لم تتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة. فالميدان يقول شيئاً مختلفاً تماماً عن الكلام الديبلوماسي المتداول في الكواليس، خصوصاً أن التصعيد الإسرائيلي لا يوحي بوجود قرار فعلي بوقف إطلاق النار أو الذهاب نحو تسوية مستقرة.

من الواضح أن إسرائيل لا تريد حتى الآن تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، بل تبدو وكأنها تحاول إدارة الضغط العسكري والسياسي بأقصى درجة ممكنة. وخلال الأيام الأخيرة حاولت تل أبيب جس نبض حزب الله ودفعه نحو موقف يتيح تحميله مسؤولية تعطيل أي هدنة محتملة، إلا أن الحزب تعامل بقدر كبير من البرودة والذكاء مع هذه المحاولات، متجنباً الوقوع في الفخ السياسي والإعلامي الذي كان يُحضّر له.

كل ذلك يحصل بالتزامن مع رفع سقف التهديدات ضد إيران، ومع ازدياد المؤشرات التي تتحدث عن إمكانية اشتعال الحرب مجدداً على مستوى أوسع. وهنا تكمن خطورة المرحلة بالنسبة إلى لبنان، لأن أي انفجار إقليمي كبير لن يبقى بعيداً عن ساحته، بل سيضعه مجدداً في قلب المواجهة، في وقت تبدو فيه الدولة اللبنانية عاجزة عن تحمل أي اهتزاز إضافي، سواء أمنياً أو اقتصادياً أو حتى اجتماعياً.
 
المصدر: خاص لبنان24
النائب سليمان: خطاب رئيس الجمهورية يشكّل محطة مفصلية في تاريخ لبنان
الخارجية الإيرانية: نشيد بجهود باكستان الجبارة في آخر 24 ساعة والتي أفضت لإعلان وقف إطلاق النار 10 أيام بلبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 65 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 20 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة
علي منتش Ali Mantash

