سلام ترأس الإجتماع الوزاري الدوري في السرايا... واستقبل سفيرة سويسرا

ترأس الدكتور نواف سلام الإجتماع الوزاري الدوري بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص:ترأس الاجتماع الوزاري الدوري دولة رئيس الدكتور نواف سلام، بحضور عدد من الوزراء. وهذا الاجتماع الدوري، كما تعلمون، لا يُغني عن انعقاد مجلس الوزراء، لكنه مهم لمتابعة المستجدات والتطورات، سواء العسكرية أو السياسية، أو حاجات الإخوة والأبناء .ولذلك، ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مبدئيًا يوم الجمعة المقبل، على أن يُثبَّت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة.أما بالنسبة إلى مواضيع البحث، فقد بدأ بإحاطة الوزراء بإطار المسار التفاوضي، وصرّح تحديدًا بأن هناك متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. كذلك، جرى استعراض التطورات المتعلقة بالاعتداءات ، كما تم التأكيد على طلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل، بهدف إقامة بعثة تقصّي حقائق تمهيدًا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في .أيضًا، طلب من كل وزير أن يشرح ما لديه، خصوصًا لناحية المالية العامة. وقد تحدث وزير المال عن توافر الرواتب في في المدى المنظور، رغم تحديات الحرب، لكن هناك طبعًا ضغطًا على المالية العامة.ولذلك، جرى تحفيز الجباية، وتحديدًا للواردات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. كذلك، دار حديث من قبل وزير المال وسائر المعنيين حول سبل تأمين الحاجات المالية للوزارات والإدارات، وكيفية تحسين الواردات في ظل تحديات الحرب عموماً.