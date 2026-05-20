|
لبنان

وزير الاقتصاد يتفقد مرفأ بيروت ويبحث خطة إنشاء أهراءات جديدة

Lebanon 24
20-05-2026 | 10:58
وزير الاقتصاد يتفقد مرفأ بيروت ويبحث خطة إنشاء أهراءات جديدة
وزير الاقتصاد يتفقد مرفأ بيروت ويبحث خطة إنشاء أهراءات جديدة
جال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مرفأ بيروت، برفقة رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية، وأعضاء اللجان النواب: رازي الحاج، نقولا صحناوي، هاغوب ترزيان، ملحم طوق ومحمد سليمان، وممثل إدارة مرفأ بيروت مدير الاهراءات أسعد حداد، وممثل عن الجمارك.
واطلع وزير الاقتصاد والنواب على وضع الاهراءات والاستراتيجية الوطنية لإنشاء اهراءات جديدة للحفاظ على الأمن الغذائي، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وأقرها مجلس الوزراء.

وقال البساط: "نحن أمام تحديين اثنين: الأول هو الحفاظ على الاهراءات القديمة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت والموجودة على لائحة الجرد العام للأبنية، والمطلوب هو الحفاظ عليها كمعلم ذكرى لهذه الكارثة الإنسانية، مع أهمية التعامل السليم مع الموضوع من الناحيتين البيئية والهندسية وتسيير عمل المرفأ. أما التحدي الثاني فهو ملف بناء الاهراءات الجديدة كضرورة وطنية للمخزون الاستراتيجي". وشكر لإدارة مرفأ بيروت "تعاونها في تقديم قطعة أرض جديدة لبناء الاهراءات الجديدة".

أضاف: "الدراسة التقنية قيد الإعداد بهبة من دولة الكويت، وعند انتهاء الدراسة التزامنا هو بإطلاق المناقصة أواخر السنة الحالية، وسنصب تركيزنا على تأمين التمويل اللازم حتى ننتهي من البناء أواخر العام المقبل".
من جهته، أكد البستاني "أهمية مرفأ بيروت كمرفق حيوي للدولة وأهمية بناء الأهراءات"، لافتا الى أن "الزيارة هي لإطلاع اللجنة على سير الأعمال وقسم السكانر في المرفأ".
 
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
