تصعيد مستمر في الجنوب رغم أجواء التهدئة.. غارات وطرق مقطوعة (فيديو وصور)

يتواصل التصعيد على ، بالتوازي مع الحديث عن قرب انتهاء الحرب - الأميركية، إذ سُجلت سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب.

واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة بين زفتا ودير الزهراني، ما أدى إلى سقوط وجريح.

كما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على مرج حاروف، تسببت باحتراق "سوبر ماركت الرمال" في البلدة.

وفجراً، استهدفت غارة منطقة كسار زعتر، ما أدى إلى إقفال جزئي للطريق بين زبدين والنبطية.

أما الأصوات التي سُمعت في ، فتبيّن أنها ناجمة عن تدريبات من الداخل السوري، من دون تسجيل أي حدث أمني في المنطقة.