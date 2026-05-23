تصعيد مستمر في الجنوب رغم أجواء التهدئة.. غارات وطرق مقطوعة (فيديو وصور)

يتواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بالتوازي مع الحديث عن قرب انتهاء الحرب الإيرانية - الأميركية، إذ سُجلت سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب.
واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة بين زفتا ودير الزهراني، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.
كما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على مرج حاروف، تسببت باحتراق "سوبر ماركت الرمال" في البلدة.
وفجراً، استهدفت غارة منطقة كسار زعتر، ما أدى إلى إقفال جزئي للطريق بين زبدين والنبطية.
أما الأصوات التي سُمعت في البقاع، فتبيّن أنها ناجمة عن تدريبات من الداخل السوري، من دون تسجيل أي حدث أمني في المنطقة.
وتعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، إذ لم يُسجّل وقوع أي إصابات في صفوف العناصر، الذين كان قد تم نقلهم الى مكان آخر قبل الاستهداف.
ودانت المديرية العامة للدفاع المدني هذا الاعتداء الذي طال مركزًا مخصصًا للأعمال الإنسانية والإغاثية، مؤكدةاستمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة.