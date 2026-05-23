تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصعيد مستمر في الجنوب رغم أجواء التهدئة.. غارات وطرق مقطوعة (فيديو وصور)

Lebanon 24
23-05-2026 | 23:24
A-
A+
تصعيد مستمر في الجنوب رغم أجواء التهدئة.. غارات وطرق مقطوعة (فيديو وصور)
تصعيد مستمر في الجنوب رغم أجواء التهدئة.. غارات وطرق مقطوعة (فيديو وصور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بالتوازي مع الحديث عن قرب انتهاء الحرب الإيرانية - الأميركية، إذ سُجلت سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب.

واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة بين زفتا ودير الزهراني، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.

كما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على مرج حاروف، تسببت باحتراق "سوبر ماركت الرمال" في البلدة.

Advertisement

وفجراً، استهدفت غارة منطقة كسار زعتر، ما أدى إلى إقفال جزئي للطريق بين زبدين والنبطية.

أما الأصوات التي سُمعت في البقاع، فتبيّن أنها ناجمة عن تدريبات من الداخل السوري، من دون تسجيل أي حدث أمني في المنطقة.

وتعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، إذ لم يُسجّل وقوع أي إصابات في صفوف العناصر، الذين كان قد تم نقلهم الى مكان آخر قبل الاستهداف.

ودانت المديرية العامة للدفاع المدني هذا الاعتداء الذي طال مركزًا مخصصًا للأعمال الإنسانية والإغاثية، مؤكدةاستمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة.

 

مواضيع ذات صلة
تقلبات وطرق مقطوعة.. أمطار تعلق الدارسة في تونس
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد في الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي مكثف
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكّم المروريّ": الطريق من مستديرة الجندولين حتى الرحاب مقطوعة بسبب غارة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
من بيروت إلى البقاع فالجنوب.. الغارات الاسرائيلية مستمرة وسقوط شهداء (فيديو وصور)
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

lebanon

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-24
Lebanon24
02:50 | 2026-05-24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-24
Lebanon24
02:23 | 2026-05-24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24