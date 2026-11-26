يكشف تتبّع تقديرات للسنوات الثلاث الأخيرة أنّ الاقتصاد اللبناني دخل حلقة مفرغة لا تشبه الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019، ولا تشبه الحروب التي سبقتها، بل تجمع بينهما في نمط يتكرر فيه الانكماش والتعافي بوتيرة أسرع من قدرة البلد على الصمود، ما يطرح سؤالاً عن الحجم الحقيقي لما خسره منذ 2023، وعن جدوى أي خطة إنقاذ في ظل صدمات أمنية لا تتوقف.

Advertisement

فقد قدّر البنك الدولي أنّ الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 7.1 في المئة عام 2024، بعدما رفع تقديره السابق البالغ 5.7 في المئة، نتيجة الحرب التي اندلعت في الجنوب وامتدت إلى الضاحية والبقاع، قبل أن يعود الاقتصاد إلى النمو عام 2025 بنسبة قدّرها البنك بنحو 4.2 في المئة، وهي الأعلى منذ انفجار الأزمة المالية، مدفوعاً بعودة السياحة والاستهلاك وانتظام المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، غير أنّ هذا التعافي لم يصمد سوى أشهر قليلة، إذ يتوقع البنك انكماشاً جديداً بنسبة 6.4 في المئة خلال 2026 بفعل الحرب التي اندلعت في آذار، مع انهيار السياحة وتراجع الاستهلاك الخاص بنحو 6 في المئة واضطراب سلاسل التوريد وموجة النزوح الواسعة.

وبحسب ما يقول الاستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي وئام ملاك لـ" " فإنّه عند احتساب هذه النسب تراكمياً، يتبيّن أنّ الاقتصاد سينهي عام 2026 أصغر بنحو 2.5 في المئة مما كان عليه في نهاية 2024، وبنحو 9.4 في المئة مما كان عليه في نهاية 2023، ما يعني أنّ عام التعافي الوحيد لم يكن كافياً حتى لتعويض حرب واحدة، فجاءت الحرب الثانية لتمحو مكاسبه بالكامل وتزيد عليها، وقدّر البنك الدولي أنّ نمو 2026 جاء أدنى بأكثر من عشر نقاط مئوية مما كان سيكون عليه لو لم تندلع الحرب.

وأضاف:" يزداد المشهد قتامة عند وضعه في السياق الأطول، فوفق البنك الدولي، كان الاقتصاد قد خسر نحو 40 في المئة من حجمه الحقيقي بين 2019 ونهاية 2024، ما يعني أنه مع الانكماش المتوقع في 2026 سيبقى أدنى بأكثر من 40 في المئة من مستواه قبل الانهيار، وذلك في وقت لم يُحسم فيه بعد ملف الخسائر المالية، إذ تُقدَّر خسائر القطاع المصرفي بنحو 72 مليار دولار، أقرّ مجلس النواب للتعامل معها، فيما لا يزال قانون " المالية"، الذي يُفترض أن يحدد كيفية توزيعها، عالقاً في مسار التشريع والمفاوضات مع ".

ويكشف هذا المسار أنّ لبنان لم يعد يعاني أزمة مالية تتخللها حروب، بل نمطاً تتعاقب فيه الصدمات بشكل يمنع أي تراكم للنمو، فكل سنة تعافٍ تُستهلك في تعويض جزء من خسائر الحرب السابقة، قبل أن تأتي حرب جديدة تعيد العداد إلى الوراء، فيما تبقى المحركات الأساسية للاقتصاد، كالسياحة وتحويلات المغتربين، شديدة الحساسية للوضع الأمني، وقادرة على الانهيار في أيام قليلة، كما حدث في آذار حين تراجعت حركة الوافدين بشكل حاد مع اندلاع الحرب.

كما يترك هذا النمط أثراً يتجاوز الأرقام، فالمستثمر الذي ينتظر الاستقرار لا يأتي، والشاب الذي ينتظر فرصة عمل يهاجر، والمصارف التي يُفترض أن تموّل التعافي لا تزال معطلة، ما يعني أنّ كل حرب جديدة لا تدمّر ما بُني فحسب، بل تقضي على الثقة اللازمة لإعادة البناء.

ومن هنا، تبدو أي خطة إنقاذ اقتصادي، مهما كانت متقنة، مشروطة أولاً بفترة استقرار أمني طويلة بما يكفي لتراكم النمو، وهو ما لم يعرفه لبنان منذ سنوات، ما يجعل الفصل بين الملف الاقتصادي والملف الأمني مستحيلاً، ويحوّل وقف الحرب وتثبيت الاستقرار إلى الشرط الأول للتعافي، قبل الإصلاحات وقبل التمويل الخارجي، لأنّ اقتصاداً يُطلب منه أن ينهض كل عام من تحت الركام لن يستطيع أن يقف طويلاً.