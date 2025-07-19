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متفرقات
جدل واسع حول سلامة الذكاء الاصطناعي في "إكس إيه آي".. هل يعكس أفكار مايك؟
Lebanon 24
19-07-2025
|
05:30
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