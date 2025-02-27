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بمناسبة شهر رمضان.. دبي تعفو عن 1518 سجينا

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:40
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أمر حاكم دبي محمد بن راشد بالإفراج عن 1518 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الإمارة من مختلف الجنسيات بمناسبة شهر رمضان.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن العفو يأتي في إطار حرص ن راشد تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومنح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وأسرهم في هذه المناسبة العطرة.
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وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر، وضمان سرعة عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم. (روسيا اليوم)

رمضانيات

عربي-دولي

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