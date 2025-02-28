حدث فلكي نادر سيُزين السماء.. هذا ما سيجري بالتزامن مع تحري هلال رمضان

فيما يستعد المسلمون حول العالم لتحري رؤية هلال رمضان، ينتظر البعض الآخر من سكان الأرض مشاهدة حدث فلكي نادر سيزين السماء مساء اليوم الجمعة، إذ ستصطف 7 كواكب من النظام الشمسي معاً، وقد يتاح رؤيتها بالعين المجردة.

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وفي السياق، قال كاتب ومنتج سلسلة مقاطع الفيديو الشهرية لمراقبة السماء التابعة لوكالة ناسا، بريستون دايكس، إن معظم هذا الاصطفاف سيكون مرئياً للعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة اليوم.

كما أضاف أن عطارد والزهرة والمريخ والمشتري ستكون مرئية بدون تلسكوب، بينما ستصعب رؤية زحل، وفق صحيفة "واشنطن بوست".



كذلك أردف أن أورانوس ونبتون يتطلبان سماء مظلمة حتى يمكن رؤيتهما، وأن عطارد سيكون قد غرب بالفعل قبل حلول الظلام، مما يعني أنه لن يكون من الممكن رؤية الكواكب السبعة بقوس واحد في وقت واحد. ومضى قائلاً إن "الجمعة بعد غروب الشمس هو يوم مثالي لأن عطارد سيكون في أعلى مستوياته وألمعها".



كما لفت إلى أن كوكب زحل قد يكون خافتاً في ضوء غروب الشمس اليوم، لكن هذا هو أيضاً أفضل وقت لرصد ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي.

كذلك أوضح أن القوس الذي تظهر عليه الكواكب هو مستوى النظام الشمسي، مضيفاً: "جميعهم يتحركون بسرعات مختلفة - يستغرق عطارد 88 عاماً من أيامنا ليكمل دورة كاملة حول الشمس، على سبيل المثال، بينما يستغرق نبتون حوالي 165 عاماً من سنوات الأرض ليكمل الدورة نفسها. وبما أن كل كوكب يتبع مساره بسرعته الخاصة، فقد تظهر هذه الكواكب لفترات وجيزة لتصطف بجانب بعضها البعض من وجهة نظرنا على الأرض". (العربية)