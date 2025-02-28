Advertisement

عربي-دولي

حدث فلكي نادر سيُزين السماء.. هذا ما سيجري بالتزامن مع تحري هلال رمضان

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1327085-638763416185903550.png
Doc-P-1327085-638763416185903550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما يستعد المسلمون حول العالم لتحري رؤية هلال رمضان، ينتظر البعض الآخر من سكان الأرض مشاهدة حدث فلكي نادر سيزين السماء مساء اليوم الجمعة، إذ ستصطف 7 كواكب من النظام الشمسي معاً، وقد يتاح رؤيتها بالعين المجردة.
Advertisement
 
وفي السياق، قال كاتب ومنتج سلسلة مقاطع الفيديو الشهرية لمراقبة السماء التابعة لوكالة ناسا، بريستون دايكس، إن معظم هذا الاصطفاف سيكون مرئياً للعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة اليوم.
 
كما أضاف أن عطارد والزهرة والمريخ والمشتري ستكون مرئية بدون تلسكوب، بينما ستصعب رؤية زحل، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

كذلك أردف أن أورانوس ونبتون يتطلبان سماء مظلمة حتى يمكن رؤيتهما، وأن عطارد سيكون قد غرب بالفعل قبل حلول الظلام، مما يعني أنه لن يكون من الممكن رؤية الكواكب السبعة بقوس واحد في وقت واحد. ومضى قائلاً إن "الجمعة بعد غروب الشمس هو يوم مثالي لأن عطارد سيكون في أعلى مستوياته وألمعها".

كما لفت إلى أن كوكب زحل قد يكون خافتاً في ضوء غروب الشمس اليوم، لكن هذا هو أيضاً أفضل وقت لرصد ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي.
 
كذلك أوضح أن القوس الذي تظهر عليه الكواكب هو مستوى النظام الشمسي، مضيفاً: "جميعهم يتحركون بسرعات مختلفة - يستغرق عطارد 88 عاماً من أيامنا ليكمل دورة كاملة حول الشمس، على سبيل المثال، بينما يستغرق نبتون حوالي 165 عاماً من سنوات الأرض ليكمل الدورة نفسها. وبما أن كل كوكب يتبع مساره بسرعته الخاصة، فقد تظهر هذه الكواكب لفترات وجيزة لتصطف بجانب بعضها البعض من وجهة نظرنا على الأرض". (العربية) 

رمضانيات

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
07:37 | 2025-02-28
06:16 | 2025-02-28
06:15 | 2025-02-28
04:17 | 2025-02-28
23:30 | 2025-02-27
13:00 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24