طريقة الحصول على جمال هادئ في رمضان

Advertisement

خلال شهر رمضان الكريم، تتطلع الكثيرات للحصول على مكياج طبيعي وأنيق يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل. هذا الموسم، تركز صيحات المكياج على الألوان الطبيعية والخوخية التي تمنح البشرة إشراقة وحيوية بطريقة هادئة. هذه الألوان مثالية لكلٍ من الإفطار والسحور، حيث توفّر لكِ إطلالة مشرقة وراقية تُبرز جمالك الطبيعي من دون مبالغة. إليكِ طريقة الحصول على إطلالة مكياج ناعمة وأنيقة بألوان الخوخ، تجمع بين البساطة والفخامة لتلائم مناسباتك الرمضانية.Why Peachy Tonesتُعدّ ألوان الخوخ مثالية لشهر رمضان؛ فهي تضفي إشراقة طبيعية ودافئة تتماشى مع روح الشهر الفضيل. هذه الألوان تُظهر جمالكِ بطريقة ناعمة، كما تتناغم بشكل رائع مع الإضاءة الرمضانية الخافتة، لإطلالة مشرقة وأنيقة طوال اليوم.سواء كنتِ في إفطار عائلي أو مدعوّةً لسحور هادئ مع الأصدقاء، ستمنحكِ هذه الإطلالة الخوخية المكياج المثالي الذي يجمع بين البساطة والأنوثة في الشهر الفضيل.Step 1: Start with a Flawless Baseالبشرة المشرقة هي أساس أي إطلالة مكياج طبيعية، لذا من المهم العناية بالبشرة جيداً. ابدئي باستخدام برايمر مرطّب للحصول على لمسة ناعمة ومرطّبة، مما يساعد أيضاً على ثبات المكياج طوال اليوم، خاصة في ساعات الصيام.استخدمي كريم أساس خفيفاً أو كريم BB يوفر لكِ تغطية طبيعية. إذا كنتِ تفضّلين تغطية كاملة، اختاري كريم أساس قابلاً للبناء. باستخدام إسفنجة أو فرشاة، وزّعيه بالتساوي على الوجه. ولا تنسي وضع خافي العيوب تحت العينين وحول البثور لإضاءة البشرة.Step 2: Peachy-Pink Blush for a Fresh Glowتُعدّ درجات الخوخ جزءاً أساسياً من هذه الصيحة، حيث تضيف دفئاً الى البشرة من دون أن تكون شديدة. اختاري أحمر خدود بلون خوخي وردي يتناسب مع لون بشرتك. يمكنكِ استخدام أحمر خدود كريمي للحصول على لمسة ناعمة ومرطّبة، أو أحمر خدود بودرة يمكن بناء كثافته حسب الحاجة.ضعيه على تفّاحتَي خدّيك وامزجيه باتجاه الصدغين للحصول على تأثير مرفوع وطبيعي. هذه الخطوة البسيطة ستمنحكِ توهّجاً شبابياً مثالياً يليق بأجواء رمضان.Step 3: Soft, Subtle Eyesالعيون هي الجزء الذي يجب أن يكون طبيعياً ومتناغماً مع الألوان الخوخية. اختاري ظلال عيون بألوان دافئة وحيادية مثل الخوخي الفاتح، والوردي الذهبي، والبنّي الفاتح. هذه الألوان ستبرز عينيكِ بشكل هادئ وأنيق.ضعي ظلاً خفيفاً بلون خوخي أو بيج على جفونك كطبقة أساسية، ثم استخدمي ظلاً باللون البنّي الفاتح أو الخوخي الغامق على الزوايا الخارجية لإضافة العمق إلى عينيكِ. وإذا أردتِ إضافة لمسة برّاقة، يمكنكِ وضع ظل ذهبي وردي لامع في وسط الجفن. ضعي طبقة رقيقة من الماسكارا لتعزيز رموشك وجعلها تبدو أكثر كثافةً.Step 4: Natural Browsلتكملة إطلالتك الطبيعية، حافظي على شكل حاجبيكِ ناعمين ومحدّدين. استخدمي قلم حواجب أو بودرة بلون يتناسب مع شعركِ لملء الفراغات في حاجبيكِ. مشّطي حاجبيكِ باستخدام فرشاة صغيرة للحصول على شكل طبيعي ومصفّف. تجنّبي الشكل الكثيف والمبالَغ فيه للحصول على حاجبين مرتّبين يتناغمان مع ملامح وجهكِ.Step 5: Soft Lip Color with a Peachy Tintأما لشفتيكِ فاختاري اللون الخوخي النيود أو الوردي الناعم بما يتناسب مع باقي المكياج. يمكنكِ استخدام مرطّب شفاه ملوّن لإضفاء لمسة لامعة وطبيعية، مع الحفاظ على ترطيب شفتيكِ طوال اليوم. إذا كنتِ تفضّلين أحمر الشفاه المطفأ، اختاري اللون الخوخي النيود غير اللامع، لكن تأكدي من ترطيب شفتيكِ قبل استخدامه لتجنّب الجفاف.وإذا أردتِ إضافة المزيد من الامتلاء الى شفتيكِ، يمكنكِ وضع لمسة من اللمعان الخفيف في المنتصف لإبرازهما بشكل طبيعي.Step 6: Set It All in Placeللحفاظ على مكياجك طوال اليوم، استخدمي مسحوقَ تثبيتٍ شفّافاً لإضفاء لمسة نهائية مطفأة على منطقة T من الوجه مع الإبقاء على اللمعان الطبيعي لخدّيكِ. ولمزيد من الإشراق، يمكنكِ استخدام بخّاخ تثبيت مكياج بلمسة لامعة للحصول على توهّج طبيعي.Final Touches: Subtle Highlighter for a Radiant Lookلإضفاء لمسة من الإشراق، ضعي هايلايتر كريمياً بلون خوخي خفيف على أعلى وجنتيكِ، عظام حاجبيكِ، جسر أنفكِ، وقوس شفتيكِ. سيعزّز هذا الهايلايتر جمال مكياجكِ ويزيد من جاذبيتك. (اليوم السابع)