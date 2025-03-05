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رمضانيات

موقع واللا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: سيتم تجنيد قوات احتياط لفترة طويلة في حال تجدد القتال

Lebanon 24
05-03-2025 | 03:13
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