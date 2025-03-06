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رمضانيات

الأزهر يُحرم مشاهدة هذا المسلسل الرمضاني.. فما السبب؟

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:24
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قررت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر في مصر تحريم مشاهدة مسلسل "معاوية" الذي يعرض خلال شهر رمضان وذلك بسبب تجسيد شخصية الصحابة في العمل التاريخي .

وقال عضو هيئة كبار العلماء، عبد الفتاح عبد الغني العواري، إن "تجسيد شخصية معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أحد كتاب الوحي، يعد أمرا مرفوضا دينيا"، لافتا إلى أن "الصحابة لا يجوز تجسيدهم بأي حال من الأحوال في الأعمال الدرامية".
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وتابع في حديثه مع "المصري اليوم"، أن "الخلافات التاريخية حول الحكم والخلافة، شأن إلهي لا يجب تحويله إلى عمل درامي يخضع للتفسيرات المتباينة".

وتساءل عبد الغني العواري عن الخطوة التالية للممثلين بعد مسلسل "معاوية"، قائلا: "ماذا سيقدمون بعد ذلك؟ فبالتأكيد تجسيد شخصيات وأعمال أخرى تخالف الشريعة الإسلامية؟".(الجديد)



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