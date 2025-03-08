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رمضانيات

صيام اللاعبين في رمضان.. هذا ما قرره كلّ من الاتحاد الفرنسي والانكليزي

Lebanon 24
08-03-2025 | 00:34
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تقدم كل من إنكلترا وفرنسا، موقفين متناقضين في التعامل مع صيام اللاعبين المحترفين خلال شهر رمضان.

الموقف الأول سجلته فرنسا، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منع اللاعبين المسلمين من الصيام خلال شهر رمضان، أثناء التدريب مع المنتخب الوطني، مما أثار اتهامات بالتمييز وتقسيم الفريق.
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وأفادت تقارير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أبلغ اللاعبين الذين يصومون رمضان أنهم لا يستطيعون الصيام في معسكر تدريب كليرفونتين الأسبوع المقبل.

ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو عن القرار، وقال لصحيفة "لو فيغارو": "لا يوجد عنصرية تجاه أي شخص.. ولكن عندما نكون في الفريق الفرنسي، يجب أن نحترم الإطار".

الموقف الإنكليزي
من جهة أخرى، قدم الاتحاد الإنجليزي للكرة موقفا أكثر تقبلا للصائمين، عندما قرر إيقاف مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي، للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار.

ولوحظت هذه الواقعة خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، الأحد الماضي، عندما أوقف الحكم المباراة، وسمح للاعبين بالإفطار، وأبرزهم المغربي نصير مزراوي.

هذا الموقف لاقى إشادة عالمية، للكرة الإنجليزية، التي تبذل جهودا أكثر من فرنسا، في تقبل الاختلاف خلال مسابقاتها لكرة القدم.(سكاي نيوز)




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