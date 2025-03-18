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الإفطار الرسمي للتجمع المهني للإصلاح في طرابلس بحضور رسمي ونقابي

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:10
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نظم "التجمع المهني للإصلاح والتنمية"، إفطاره السنوي العاشر في مطعم "بيتنا" في طرابلس، في حضور النواب أشرف ريفي ممثلا بالعميد المتقاعد عامر الزين، فيصل كرامي ممثلا باحمد مكاوي، إيهاب مطر ممثلا بالدكتور موسى العش وكريم كبارة ممثلا بالدكتور سامي رضا، النائب السابق أسعد هرموش، نقباء المحامين في طرابلس سامي الحسن، المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، الأطباء في طرابلس محمد نديم صافي ممثلا بالدكتور طارق قصاب، أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار والطوبوغرافيين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس، النقيب السابق للمحامين فهد مقدم، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ممثلا بالمحامي طارق كيال، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية البروفيسور خالد الخير، مدير كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور ماهر الرافعي وأعضاء مجالس نقابية وبلدية، رئيس مجلس امناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن، رئيس جامعة الجنان الدكتور عابد يكن، رئيس مؤسسة العلامة فيصل مولوي مالك مولوي، وممثلين عن التيارات النقابية في الأحزاب اللبنانية ورؤساء جمعيات وحشد من المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة.
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الحلبي

افتتح اللقاء بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للمهندس عمر عبد الناصر كبارة، ثم النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من الصيدلانية الدكتورة غنوة بكراكي، ثم كلمة التجمع المهني للإصلاح والتنمية ألقاها نائب رئيس التجمع المهندس لؤي الحلبي، أكد فيها "الدور الإيجابي الذي يقوم به التجمع بهدف إيصال أصحاب الكفايات المهنية إلى مواقع القرار النقابية".

وأكد أن "التجمع يخاصم ويعادي الفساد بكل أشكاله مهما كان انتماؤه الديني والطائفي والحزبي، ويمد يده للتعاون مع الجميع لما فيه الخير للنقابات والتنمية المجتمعية".

وختم معلنا عن دور فاعل للتجمع في الانتخابات البلدية وخصوصا في مدينة طرابلس".

يكن

وشكر سالم يكن التجمع على هذه الدعوة، وأكد "الدور المحوري للنخب المهنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في مسيرة النهوض بمدينة طرابلس"، ولفت إلى أن "البلاد على أعتاب انتخابات بلدية تعتبر فرصة حقيقية لاختيار قيادات تملك الكفاية والرؤية للنهوض بالمدينة لأن البلديات هي شريك أساسي في التنمية وتحفيز الاستثمارات وتحسين البنية التحتية".

وفي الختام، قدم رئيس التجمع مهدي الدريعي درعا تذكاريا لضيف الشرف الدكتور يكن.
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