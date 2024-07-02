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تكنولوجيا وعلوم

لأوّل مرة.. 3 مركبات فضائية مأهولة مختلفة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:23
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أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أنه لأول مرة، تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية ثلاث مركبات فضائية مأهولة مختلفة.

ويشير كونونينكو إلى أن هذه المركبات هي "Soyuz MS-25" وCrew" Dragon Endeavour" و"CST-100 Starliner"، حيث يمكن رؤيتها من نوافذ المحطة الفضائية الدولية.
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وبالإضافة إلى المركبات الفضائية الثلاث المأهولة، هناك ثلاث مركبات شحن مختلفة ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية وهي Cygnus الأمريكية ومركبات شحن روسية من طراز "Progress MS". (روسيا اليوم)
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