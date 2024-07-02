لأوّل مرة.. 3 مركبات فضائية مأهولة مختلفة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

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أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أنه لأول مرة، تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية ثلاث مركبات فضائية مأهولة مختلفة.ويشير كونونينكو إلى أن هذه المركبات هي "Soyuz MS-25" وCrew" Dragon Endeavour" و"CST-100 Starliner"، حيث يمكن رؤيتها من نوافذ المحطة الفضائية الدولية.وبالإضافة إلى المركبات الفضائية الثلاث المأهولة، هناك ثلاث مركبات شحن مختلفة ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية وهي Cygnus الأمريكية ومركبات شحن روسية من طراز "Progress MS". (روسيا اليوم)