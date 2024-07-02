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تكنولوجيا وعلوم

Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم

Lebanon 24
02-07-2024 | 10:48
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أشارت Vaio، لتابعة لسوني، إلى أن شاشاتها Vision Plus 14 حصلت على هيكل متين دخل في تركيبه ألياف الكربون، وصنفت على أنها أخفّ شاشة محمولة تم إطلاقها حتى الآن، إذ تزن 325 غ فقط، وسماكة هيكلها 12.4 ملم.
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وتأتي الشاشة بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1400) بيكسل، كما جهّزت بغطاء واق لحمايتها من الصدمات والخدوش، ويمكن استعماله لتثبيتها بوضعيات مختلفة على طاولة المكتب.
 
وجهّزت الشاشة بمنفذي USB-C، وتدعم تقنيات DisplayPort Alt و USB Power Delivery، ويمكنها الحصول عل الطاقة من الحاسب عبر كابل USB-C أو يمكن وصلها بالبطاريات أو أجهزة تخزين الطاقة المحمولة.
 
وأشارت Vaio إلى أن شاشاتها الجديدة تستهلك قدرا قليلا من الطاقة، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، وتعرض 100 ٪ من طيف sRGB، ويمكن استعمالها مع الحواسب المكتبية أو الحواسب المحمولة ومختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وستطرح بسعر 339 دولارا. (روسيا اليوم) 
 
Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم
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