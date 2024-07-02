قادر على سرقة البيانات.. تحذير من "تطبيق خطير"

Advertisement

من غير المرجح أن يختفي تهديد البرامج الضارة لنظام Android في أي وقت قريب، حيث أصبحت هذه التهديدات أكثر ذكاءً وقوة من ذي قبل، بالإضافة إلى قدرتها على تجاوز أمان الهاتف وسرقة البيانات، على سبيل المثال البرنامج الضار هو Snowblind الذي يمكنه التهرب من القياسات الحيوية وغيرها من أشكال الأمان على الهاتف ولا يزال قادرًا على سرقة البيانات من التطبيقات.وتزداد الأمور سوءًا مع البرامج الضارة لأنها تستخدم إحدى الميزات المهمة على الأجهزة المحمولة وتعرض الجميع لخطر سرقة البيانات المحتملة التي لا يستطيع المستخدمون إيقافها.تم تسليط الضوء على التفاصيل المتعلقة بـ Snowblind ومخاطرها من قبل شركة أمنية تدعى Promon، يدعي الخبير أن البرامج الضارة تستهدف التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة من المستخدمين، حيث تعمل ميزة الأمان المضمنة في أندرويد لصالحه، حيث تتجاوز جميع عمليات التحقق الممكنة التي يتم إجراؤها لمنع التطبيقات الضارة من إصابة أجهزتنا.وتمتلك البرامج الضارة القدرة على إصابة التطبيقات قبل إجراء عمليات التحقق، مما يعني تجاوز أمان الجهاز بسرعة، مما يسمح للبرامج الضارة بالقيام بأعمالها الخطرة.وبرنامج Snowblind يمكنه التحكم في كيفية إجراء عمليات التحقق من التطبيق ومعالجتها، مما يعني أن الجهاز قد ينتهي به الأمر بالفعل إلى التحقق من الإصدار الذي لم يصاب بالبرامج الضارة.مخاطر البرامج الضارة الخطيرة لنظام Android – ما يعرفه المستخدمونوجهت الشركة الأمنية تحذيرًا صارمًا للمستخدمين، الذين يتعين عليهم توخي الحذر الشديد بشأن ما يقومون بتنزيله على الهاتف وعدم الوصول إلى الروابط من مصادر غير معروفة.يشير سلوك البرامج الضارة إلى أن المستخدم لن يرى أي تغييرات كبيرة في الأداء أو أي تلميحات عن احتمال حدوث اقتحام، كذلك من الضروري أن تحافظ على تحديث إصدار أندرويد على الهواتف إلى أحدث تصحيح أمني وتراقب أي إصلاح خاص تقدمه الشركات المصنعة بين الحين والآخر. (اليوم السابع)