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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تستبق موعد إطلاق Pixel 9.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-07-2024 | 15:00
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فاجأت شركة غوغل الجميع من خلال مشاركة الإعلان التشويقي لإطلاق سلسلة بكسل 9 لشهر أب من هذا العام مؤخرًا، إذ تنتظر الشركة عادةً قيام سامسونغ وأبل بأحداثهما الكبيرة، وتستخدم الوقت المتبقي من العام للكشف عن هواتف بكسل، إذًا ما الذي تغير في عام 2024 والذي جعل غوغل تمزق قواعد اللعبة وتبدأ بطريقة جديدة؟
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تشير التقارير إلى أن غوغل تريد إطلاق سلسلة بكسل 9 قبل أن تكشف أبل عن تشكيلة آيفون 16 الجديدة في أيلول من هذا العام.

ما الذي تغير هذا العام حتى تتمكن غوغل من اتخاذ مثل هذا القرار؟

يشير تقرير بلومبرج إلى الضجيج المحتمل لشركة أبل حول Apple Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تقديمه مع سلسلة آيفون 16 في وقت لاحق من هذا العام.

ويتم إطلاق هاتف بكسل 9 أو حتى آيفون 16 هذا العام باعتباره معركة الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية، حيث قدم لنا كلا العملاقين التقنيين معاينة للميزات التي يمكن لمستخدمي بكسل وآيفون أن يتوقعوا الحصول عليها في المستقبل القريب.

ويبدو أن غوغل قررت أنه بدلاً من حصول أبل على المميزات الخاصة بها للذكاء الاصطناعي، فإنها ستقدم إطلاق منتجها وتمنح أبل نفس المعاملة. (اليوم السابع)
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