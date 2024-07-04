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تكنولوجيا وعلوم

175 مليوناً.. عدد مستخدمي "ثريدز" قبل الذكرى الأولى لانطلاقه

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:00
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قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا، إن ثريدز، أحدث منصات التواصل الاجتماعي للشركة، سجلت أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وأضاف زوكربيرج في منشور على "ثريدز" قبل الذكرى السنوية الأولى لتدشينها فى 5 تموز : "يا لها من سنة".
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وفى شباط الماضي، كان زوكربيرج قد قال إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً لثريدز يزيد على 150 مليوناً.

ولا يقدم عدد المستخدمين الشهري إلا صورة محدودة عن شعبية المنصة التي لم تكشف عن مقاييس رئيسية مثل عدد المستخدمين النشطين يومياً ولا متوسط الوقت الذي يقضيه كل مستخدم.

وتنافس ثريدز منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، التي كانت تسمى تويتر سابقاً، ووصل تطبيق ثريدز إلى المتاجر الرقمية للتطبيقات في الخامس من يوليو العام الماضي، واجتذب 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.

ويعود السبب في الزيادة الأولية جزئياً إلى الطريقة السهلة التي يتيحها التطبيق لمستخدمي منصة إنستجرام الشهيرة لإنشاء حسابات ثريدز ، وانسحب بعض المستخدمين الأوائل بعد ذلك.

ولا تتضمن منصة ثريدز إعلانات، ومن ثم لا تجني إلا القليل من المال لميتا ، والذى يعتبر  خسارة كبيرة لشركة Meta ماليًا، على الرغم من أنها تستطيع بالتأكيد تحمل تكاليف تمويله إلى أجل غير مسمى، وداخليًا، يقال إن المسؤولين التنفيذيين يفكرون في تشغيل الإعلانات في Threads في وقت ما من العام المقبل، على الرغم من أن الخطة الدقيقة لا تزال غير واضحة. (اليوم السابع)
 
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