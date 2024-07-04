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تكنولوجيا وعلوم
بولندا تنجح فى إطلاق صاروخ للفضاء باستخدام وقود صديق للبيئة
Lebanon 24
04-07-2024
|
23:00
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أكدت وكالة الفضاء البولندية، نجاحها في إطلاق صاروخ إلى الفضاء باستخدام وقود صديق للبيئة.
وأفادت وكالة الفضاء، حسبما ذكر راديو بولندا، بأن هذا يعد أول صاروخ في العالم يتمكن من الوصول إلى الفضاء باستخدام 98 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين كمؤكسد، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيتم تسجيله في تاريخ الإنجازات البولندية في تطوير تكنولوجيا الفضاء.
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وأشارت الوكالة، إلى أن سرعة الصاروخ تصل إلى 1.4 كيلومتر في الثانية، ومن المتوقع أن يكون له تطبيقات عديدة، بما في ذلك الأبحاث الجوية وإطلاق التجارب العلمية لتعزيز تطوير العلوم والتقنيات الجديدة والتقدم الصناعي.
جدير بالذكر أن بيروكسيد الهيدروجين يتحلل إلى ماء وأكسجين، لذا فهو صديق للبيئة، وهو ثاني أقوى مادة مؤكسدة بعد الأكسجين السائل. (اليوم السابع)
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