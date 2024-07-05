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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن عن أول معالج طورته بتقنية 3 نانومتر

Lebanon 24
05-07-2024 | 02:00
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أعلنت سامسونغ عن معالج Exynos W1000 الجديد، أول معالج طورته بتقنية 3 نانومتر.
وأشارت شركة سامسونغ إلى أن المعالج الجديد يحتوي على نواة Cortex-A78، و4 أنوية Cortex-A55، ووحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MP2 التي تدعم الشاشات بدقة تصل إلى (460/460) بيكسل، وتدعم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت، أي أنه سيوفر أداء ممتازا للساعات الذكية الجديدة.
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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المعالج الجديد يمكنه تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بـ 2.7 مرة مقارنة بمعالجات Exynos W930، ويستهلك قدرا أقل من الطاقة.

ولجعل المعالج صغير الحجم استخدمت سامسونغ في تطويره العديد من التقنيات الجديدة، مثل تقنية Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP)، كما دخلت في تصنيعه مواد خاصة.
ومن المفترض أن تطرح سامسونغ هذا المعالج في ساعات Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra الجديدة التي ستعلن عنها الأسبوع القادم، كما قد تستخدمه في العديد من أجهزتها المحمولة الجديدة.
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