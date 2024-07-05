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تكنولوجيا وعلوم

نايكي تلغي تطبيق الأحذية الذاتية الربط

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:29
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تتوقف نايكي عن إنتاج الأحذية الرياضية الذاتية الربط "Adapt BB"، بعد أن أعلنت الشركة عن الأحذية الرياضية أول مرة في عام 2019، واستخدمت نظام ربط كهربائي يسمى "FitAdapt" يمكن تعديله يدويًا أو باستخدام التطبيق.
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وقالت نايكي إنها لم تعد تنتج إصدارات جديدة من الأحذية الرياضية الذاتية الربط "Adapt BB"، وذلك بغض النظر عن الشعبية المستمرة لثلاثية العودة إلى المستقبل التي ألهمت تقنية الربط الذاتي الموجودة في "HyperAdapt 1.0" و "Air Mags".
 
وقالت الشركة:" بعد خمس سنوات، نوقف استخدام تطبيق Adapt وسنزيله من متاجر تطبيقات آبل وغوغل على مستوى العالم".

وأضافت:" سيستمر الحذاء الرياضي الذاتي الربط Adapt BB بالعمل دون التطبيق". (البوابة العربية للأخبار التقنية)

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