نايكي تلغي تطبيق الأحذية الذاتية الربط

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تتوقف نايكي عن إنتاج الأحذية الرياضية الذاتية الربط "Adapt BB"، بعد أن أعلنت الشركة عن الأحذية الرياضية أول مرة في عام 2019، واستخدمت نظام ربط كهربائي يسمى "FitAdapt" يمكن تعديله يدويًا أو باستخدام التطبيق.وقالت نايكي إنها لم تعد تنتج إصدارات جديدة من الأحذية الرياضية الذاتية الربط "Adapt BB"، وذلك بغض النظر عن الشعبية المستمرة لثلاثية العودة إلى المستقبل التي ألهمت تقنية الربط الذاتي الموجودة في "HyperAdapt 1.0" و "Air Mags".