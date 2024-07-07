لتعزيز الخصوصية... ترقبوا هذه الميزة الجديدة من غوغل كروم





وسيتمكن مستخدمو على أندرويد قريبًا من التحكم في استخدام مواقع الويب لموقعهم والكاميرا الخاصة بهم.

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وسيؤدي الإلغاء التلقائي لأذونات الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا من خلال غوغل كروم، إلى التأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتك دون إذنك.



فبعدما قامت غوغل بحماية مستخدمي كروم على الكمبيوتر، بقي مستخدمو أندرويد منفتحين على ثغرة أمنية واحدة على وجه الخصوص، وهي قدرة كروم على الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا وأحيانًا الميكروفونات.



ومع ذلك، سيتمكن مستخدمو كروم على أندرويد قريبًا من منع التطبيق من انتهاك خصوصيتهم دون موافقتهم، والتأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتهم دون إذنهم. تختبر شركة غوغل، ميزة مفيدة لملايين مستخدمي متصفح غوغل كروم، تمنع الوصول إلى الكاميرا والـ"GPS"، في محاولة للحد من المشكلات الأمنية التي تواجههم على فترات منتظمة.وسيتمكن مستخدمو على أندرويد قريبًا من التحكم في استخدام مواقع الويب لموقعهم والكاميرا الخاصة بهم.وسيؤدي الإلغاء التلقائي لأذونات الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا من خلال غوغل كروم، إلى التأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتك دون إذنك.فبعدما قامت غوغل بحماية مستخدمي كروم على الكمبيوتر، بقي مستخدمو أندرويد منفتحين على ثغرة أمنية واحدة على وجه الخصوص، وهي قدرة كروم على الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا وأحيانًا الميكروفونات.ومع ذلك، سيتمكن مستخدمو كروم على أندرويد قريبًا من منع التطبيق من انتهاك خصوصيتهم دون موافقتهم، والتأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتهم دون إذنهم.

ويتم حاليًا اختبار هذه الميزة مع بعض مستخدمي أندرويد كروم المختارين، الذين سيتم إطلاعهم على كيفية منع مواقع الويب من الوصول إلى كاميرا الهاتف وموقعه، إذا كانوا لا يريدون ذلك.



وسيضمن الإلغاء التلقائي لهذه الأذونات عدم قدرة أي موقع عشوائي من البحث عن بياناتك واستخدامها لدفع الإعلانات المخصصة على المتصفح.



ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين تفعيل هذه الميزة يدويًا من الإعدادات لتصبح فعالة حقًا.